Nagłe ocieplenie i szybki powrót mrozu. W święta śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz

Im bliżej świąt, tym w prognozach widać więcej cieplejszego powietrza. W Wigilię temperatura może sięgnąć nawet 8 stopni Celsjusza. Ciepło, jak na tę porę roku, w niektórych regionach kraju zapowiada się również Boże Narodzenie. Zdecydowanie chłodniej będzie na dużym obszarze Polski w drugi dzień świąt. Śnieg się pojawi, ale nie zabraknie deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W północnej części kraju miejscami słabo może padać śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zachodnich.

Czwartek na ogół upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na północy kraju wystąpią słabe opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na Wigilię i Boże Narodzenie

W Wigilię będzie pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Dojdzie do bardzo mocnego spadku ciśnienia atmosferycznego, o 20 hektopaskali w ciągu doby.

Boże Narodzenie upłynie z dużym zachmurzeniem. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a także deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się. Na Wybrzeżu ze wschodu, okresami w porywach rozpędzając się do 40-60 km/h.

Drugi dzień świąt na południu kraju zapowiada się pochmurno z opadami śniegu oraz śniegu z deszczem. W pozostałych miejscach wypogodzi się. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na Podlasiu do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl