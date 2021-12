Pogoda na święta Bożego Narodzenia. W całej Polsce będzie mroźno

W święta chwyci mróz. W wielu częściach Polski, po wigilijnych opadach śniegu, jest szansa na białe Boże Narodzenie. Możemy liczyć na dużo chwil ze słońcem. Pochmurna aura ze śniegiem, ale i deszczem wróci w następnym tygodniu.

Boże Narodzenie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W województwach południowych wystąpią zanikające opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, przeważnie zachodni.

Drugi dzień świąt zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Podlasiu do -1 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmiennych.

Po świętach mróz, ocieplenie i powrót chmur z opadami

Na poniedziałek synoptycy przewidują zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od -7 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie, ale z przejaśnieniami. W zachodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

W środę wróci pochmurna aura. Wystąpią opady deszczu i śniegu z deszczem. Miejscami deszcz będzie marznący. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy wiatr, z południa.

