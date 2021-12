Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Front przyniesie spore zawirowanie

W święta Bożego Narodzenia w pogodzie będzie się działo. W Wigilię za sprawą frontu atmosferycznego i cieplejszego powietrza dojdzie do zawirowania. Sypnie śniegiem, a warunki na drogach będą fatalne. W kolejnych dniach ochłodzi się.

Jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, w ciągu najbliższej doby pogoda w Polsce zostanie zdominowana przez system frontów atmosferycznych. Będą one związane z wtórnym ośrodkiem niżowym, powstałym w rozległej zatoce niżu znad Morza Białego. Wkroczenie strefy frontowej, a wraz z nią napływ ciepłych mas powietrza spowoduje jednodniowe zawirowanie w pogodzie. Już w czwartek wieczorem nad zachodnie regiony kraju wkroczy ciepły front atmosferyczny z opadami śniegu. W ciągu nadchodzącej nocy strefa frontowa przemieści się w kierunku centrum i dalej na południowy wschód, a opady stopniowo będą zmieniały charakter, przechodząc ze śniegu w deszcz. W Wigilię kraj zostanie podzielony na cieplejsze południe z opadami mieszanymi i deszczem oraz chłodniejszą północ, gdzie spodziewać się należy głównie śniegu.

W nocy z soboty na niedzielę konfiguracja pola barycznego sprawi, że ponownie napłynie do nas chłodne powietrze z północy, wraz z którym nad przeważającą częścią kraju pojawią się rozpogodzenia, a opady śniegu odsuną się na krańce południowe - zapowiada Kowalczyk.

Temperatura w kolejnych dniach

Pogoda na Wigilię

W Wigilię będzie pochmurno. Na zachodzie, południu i w centrum kraju pojawią się opady mokrego śniegu i deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze pojawią spadnie śnieg, będzie go 2-5 centymetrów. W pasie przejściowym (od Gorzowa Wielkopolskiego, przez Łódź, po Zamość) możliwe są opady marznące - będzie bardzo ślisko!

Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, w porywach osiągnie 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na Boże Narodzenie - pierwszy dzień świąt

W sobotę, w Boże Narodzenie, będzie przeważnie pogodnie, tylko na południu pojawi się więcej chmur. Tam również okresami wystąpią opady śniegu do 1-3 cm, a w górach do 5-10 cm. Słaby śnieg możliwy jest również okresami na północnym wschodzie.

Na termometrach zobaczymy od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju do 0 st. C w Małopolsce. Wiatr na wschodzie zachodni, umiarkowany, na zachodzie z kierunków zmiennych, słaby.

Pogoda na święta

Pogoda na Boże Narodzenie - drugi dzień świąt

W niedzielę, czyli w drugi dzień świąt utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na południowym wschodzie pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy od -5 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr powieje z kierunków południowych.

Opady w kolejnych dniach

A po świętach...

W poniedziałek utrzyma się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami oraz opadami śniegu do 5 cm. Na zachodzie i południu prognozowany jest deszcz ze śniegiem. Pogodnie będzie jedynie północnym wschodzie. Temperatura wyniesie od -5 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C w pasie południowym. Słaby i umiarkowany wiatr będzie południowo-wschodni.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę, jednak na północnym wschodzie jest szansa na większe przejaśnienia. Na Podkarpaciu możliwy jest deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

