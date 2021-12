Prognoza pogody na święta. Sprawdzamy, jakie są szanse na śnieg

Czy w święta Bożego Narodzenia spadnie śnieg? Według najświeższej prognozy pogody w wielu częściach Polski poprószy, jednak opadom śniegu ma towarzyszyć deszcz, szczególnie w Wigilię. Także przed Wigilią spodziewamy się lekkich opadów śniegu.

Jaka będzie pogoda w święta Bożego Narodzenia?

Polska w nocy z poniedziałku na wtorek będzie pomiędzy rozległym wyżem znad zachodniej i środkowej Europy oraz układem niskiego ciśnienia znad Rosji. W dzień ciśnienie w kraju będzie powoli rosnąć, a układ wyżowy obejmie swym zasięgiem niemal całą Polskę - poza jej północno-wschodnią częścią. Do Polski napływać będzie chłodna masa powietrza arktycznego, nieco łagodniejsza na krańcach zachodnich.

Pogoda we wtorek, środę i czwartek

Na wtorek dla zachodnich i południowych regionów kraju prognozowane jest przeważnie duże zachmurzenie, miejscami ze słabymi opadami śniegu. Pod koniec dnia w rejonie Szczecina popada deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zmienne zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami śniegu, głównie w rejonie północno-zachodniej Polski. Tam opady będą przejściowo umiarkowane i silne, możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 do -4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, do 0 i 2 st. C na zachodzie. Wiatr w zachodniej połowie kraju powieje słabo, natomiast na wschodzie okaże się silny, porywisty, wiejący z kierunków północno-zachodnich.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Środa przyniesie duże i całkowite zachmurzenie w pasie od Pomorza Zachodniego, przez Ziemię Łódzką, po Podkarpacie - tam też popada słaby, miejscami umiarkowany śnieg. Przelotne opady wystąpią również w rejonie Pomorza Gdańskiego. Na pozostałym obszarze kraju będzie bez opadów, z licznymi rozpogodzeniami na południu oraz północnym wschodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 0 do -1 st. C na zachodzie do -4 i -6 st. C na północnym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

Czwartek przyniesie pochmurną aurę. W rejonie Pomorza Zachodniego popada śnieg, a wieczorem i w nocy również w całym pasie Polski zachodniej oraz w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 od 1 st. C na zachodzie, przez -2 i -1 st. C w centrum, do -4 i -3 st. C w pasie wschodnim. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni Ventusky

Pogoda w Wigilię 2021

Wigilia na terenie całej Polski zapowiada się pochmurno z opadami śniegu przechodzącymi od południa w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Opady śniegu utrzymają się jedynie w rejonie północnej i północno-wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 do -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-4 st. C w centrum, do 5-7 st. C w pasie zachodnim. Na północy wiatr okaże się zmienny, a na południu i w centrum dość silny, porywisty, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda w Boże Narodzenie 2021

25 grudnia upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami oraz opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 do -5 st. C na Suwalszczyźnie do 0-2 st. C w pasie południowym. Będzie wiać słaby, zmienny wiatr.

Drugiego dnia świąt, 26 grudnia, w południowej oraz zachodniej części kraju będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu i śniegu. Natomiast na północy i północnym wschodzie nie należy spodziewać się opadów, tam możliwe są liczne rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie -4 do -2 st. C w północnych regionach, do 2-4 st. C w południowej części kraju. Wiatr będzie umiarkowany, zmienny.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych pięciu dni Ventusky

Autor:anw, ps

Źródło: tvnmeteo.pl