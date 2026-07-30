Pogoda na sierpień. Coś takiego w Polsce nie zdarza się często

Pogoda na sierpień. W prognozach widać upały

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Podczas tragicznych pożarów w czasie tzw. Czarnego Lata, na przełomie 2019 i 2020 roku, w południowo-wschodniej Australii powstał klaster trzydziestu gigantycznych chmur ogniowych, które połączyły się w cyklon. Naukowcy z NASA i australijskiego Biura Meteorologii uznali ten wirujący układ za dowód na to, że tak wielkie pożary mają potencjał do generowania zjawisk pogodowych na skalę zarezerwowaną dotychczas wyłącznie dla erupcji wulkanów lub eksplozji jądrowych.