Pogoda na sierpień. Coś takiego w Polsce nie zdarza się często

Przed nami kolejna fala upałów, na szczęście nie tak silna, jak początkowo zakładały modele pogodowe. I choć czas trwania oraz siła tego zjawiska nie dorównają ekstremom z Francji, to właśnie w sierpniu warunki sprzyjające suszy i pożarom stają się w Polsce znacznie groźniejsze niż w lipcu. Czy nad naszym krajem może uformować się tak spektakularny pyrocumulonimbus, jak niedawno nad francuską Żyrondą? Raczej nie. Ale każdy pożar jest niszczycielskim żywiołem, który dewastuje osłabione ekosystemy i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia.Artykuł dostępny w subskrypcji
Podczas tragicznych pożarów w czasie tzw. Czarnego Lata, na przełomie 2019 i 2020 roku, w południowo-wschodniej Australii powstał klaster trzydziestu gigantycznych chmur ogniowych, które połączyły się w cyklon. Naukowcy z NASA i australijskiego Biura Meteorologii uznali ten wirujący układ za dowód na to, że tak wielkie pożary mają potencjał do generowania zjawisk pogodowych na skalę zarezerwowaną dotychczas wyłącznie dla erupcji wulkanów lub eksplozji jądrowych.
Pozostało 92% artykułu