Na razie jest spokój. Już niedługo sytuacja pogodowa może stać się dynamiczna

deszcz, deszczowo, wiosna
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogodę w Polsce kształtuje wyż, co przekłada się na niewielkie zachmurzenie i przyjemną temperaturę. Na horyzoncie widać jednak zmianę aury. Czego możemy się spodziewać? Szczegóły w prognozie.

Polska pozostaje pod wpływem układu wysokiego ciśnienia Max z centrum ulokowanym nad zachodnią Rosją, w strumieniu chłodnej masy powietrza polarnego kontynentalnego, napływającej ze wschodu. Przed nami kolejny dzień z typowymi dla tej masy powietrza warunkami atmosferycznymi, to znaczy z licznymi rozpogodzeniami w ciągu nocy i o poranku oraz umiarkowanym - przejściowo dużym - zachmurzeniem w ciągu dnia.

Pogoda na niedzielę

Niedziela na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie. Opady, słabe i przelotne, możliwe są jedynie lokalnie w górach. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 stopni Celsjusza na Pomorzu do 12-14 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje z południowego wschodu, na ogół słabo i umiarkowanie, ale na południu porywy będą dość silne, sięgające 40-50 kilometrów na godzinę.

Kontynuacja pogodnej aury

W poniedziałek i wtorek Polska nadal pozostanie pod wpływem pola barycznego podwyższonego ciśnienia. Czekają nas kolejne ładne i dość ciepłe dni. Szykuje się pogodny poniedziałek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 st. C na północnym wschodzie do 14-15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr, wiejący ze zmiennych kierunków, będzie słaby i umiarkowany. We wtorek również dopisze pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na północnym wschodzie do 14-15 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Sytuacja zrobi się dynamiczna

Od połowy tygodnia Polska ma się znaleźć w zasięgu układów niskiego ciśnienia oraz strefy pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie do Polski chłodniejsze powietrze z północy Europy. Ten chłodniejszy epizod poprzedzi jednak napływ bardzo ciepłego powietrza z południa Europy. Dzięki temu temperatura na południu kraju (wspomagana efektem fenowym) może wzrosnąć ponownie do 16-18 st. C. Sytuacja pogodowa w połowie tygodnia będzie jednak bardzo dynamiczna i zmienna, więc pozostaje śledzić prognozy.

Na wschodzie i w centrum Polski środa upłynie pod znakiem pogodnej aury. Poza tym od zachodu prognozujemy wzrost zachmurzenia do dużego z możliwymi opadami deszczu, w tym przelotnego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 11-13 st. C na północy do 14-16 st. C na południu i w centrum. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, porywisty.

W czwartek wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu, miejscami przelotnymi. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 7-8 st. C na zachodzie i w centrum do 13-15 st. C na południowym wschodzie Polski. Wiatr, nadciągający ze zmiennych kierunków, będzie umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
