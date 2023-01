Gdzie zimowe akcenty, a gdzie silny wiatr i nawet 10 stopni. Pogoda na kolejny tydzień

Kolejne dni przyniosą ze sobą dużą zmienność warunków pogodowych. Polska nadal pozostanie pod wpływem atlantyckich układów niżowych, które przyniosą ze sobą silniejszy wiatr, zachmurzenie i opady deszczu i mokrego śniegu. Na zmianę będą napływać do nas masy cieplejszego i chłodniejszego powietrza, ale wiadome jest jedno - na uderzenie zimy jeszcze trochę poczekamy.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem wirów niżowych znad Atlantyku - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. W poniedziałek pogodę będą kształtować układy niżowe znad Północnego Atlantyku oraz Adriatyku. Nad kraj wkroczą od zachodu dwa chłodne fronty atmosferyczne, pchane przez masy chłodnego powietrza polarnego. Jednak wschodnia i południowa część kraju pozostaną w dość ciepłej, łagodnej masie powietrza, w której temperatura na południu może wzrosnąć do 10 stopni Celsjusza.

Przez cały tydzień pogodę kształtować mają wielkie niżowe wiry powietrza znad Atlantyku. Przyniosą więc zmienne zachmurzenie, silniejszy wiatr, okresami opady deszczu i mokrego śniegu, a przede wszystkim przeplatankę mas powietrza. Napływać bowiem mają raz ciepłe masy z południa, raz chłodniejsze z północy. Na większy mróz i śnieg zanosi się dopiero w trzeciej dekadzie stycznia.

Prognozowane temperatury na 09-15.01 ventusky.com

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek spodziewane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu i mżawki do 5 litrów wody na metr kwadratowy, tylko na Podlasiu i Lubelszczyźnie dzień upłynie na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni wiatr, tylko na zachodzie kraju południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozwijający do 50-60 kilometrów na godzinę.

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie, ale w zachodnich regionach niebo będzie się przejaśniać. Na wschodzie i południu Polski możliwe będą opady deszczu do 5 l/mkw., a na Podlasiu - deszczu ze śniegiem. Słaby deszcz może popadać również na Wybrzeżu. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centralnej Polsce, do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek

Środa w całej Polsce zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na krańcach zachodnich kraju oraz na północy prognozowane są opady deszczu do 5 l/mkw., na Warmii i Mazurach może spaść deszcz ze śniegiem. Termometry w ciągu dnia wskażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków południowych powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

W czwartek spodziewana jest pochmurna aura, ale miejscami niebo będzie się przejaśniać. W pasie od Śląska przez centrum kraju po Podlasie wystąpić mogą opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw. Słaby deszcz może spaść również w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centralnej Polsce, do 8 st. C na Pomorzu. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

W piątek niebo nad Polską będzie pochmurne, ale w ciągu dnia spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Na zachodnich krańcach kraju oraz na Pomorzu mogą pojawić się opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Śląsku. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, jedynie okresami dość silny, na północy rozwijający się w porywach do 50-60 km/h.

Prognozowane opady na 09-15.01 ventusky.com

Pogoda na weekend. Utrudnienia w pogodzie

Sobota przyniesie na wschodzie oraz zachodzie kraju słabe opady deszczu do 1-5 l/mkw. Wiatr okaże się południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 60 km/h.

W niedzielę na wschodzie Polski prognozowane są opady deszczu do 1-5 l/mkw. Z kierunków zachodnich i północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl