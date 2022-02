Pogoda na poniedziałek - 07.02. Wietrznie, chłodno i wilgotno

Pogoda na jutro. Poniedziałek w całej Polsce przyniesie opady. Prognozowany jest deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od 2 do 6 stopni Celsjusza. Możliwe są silne porywy wiatru.

W nocy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na północnym zachodzie kraju. Z zachodu na wschód kraju będą przemieszczać się opady deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie ślisko. W górach wystąpią obfite opady śniegu do 5-15 centymetrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, dość silny i silny. W porywach osiągnie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę, choć na południu kraju możliwe są pojedyncze porywy do 100 km/h, a wysoko w górach do 130 km/h.

Pogoda na poniedziałek

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Będą pojawiać się okresowe opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., może spaść także do 2 cm śniegu. Drogi będą śliskie. W górach pokrywa śnieżna zwiększy się o 5-10 cm.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centralnych regionach, do 6 st. Cna Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać z kierunku północno-zachodniego i zachodniego, umiarkowanie i dość silnie. Wiatr porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, w górach do 90 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie około 80 procent. Na obszarze całej Polski będzie wietrznie, chłodno i wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z opadami śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Temp. min. 3 st. C. Wiatr południowo zachodni, dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy na barometrach 978 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temp. maks. 4 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 987 hPa, rośnie.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z opadami śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Temp. min. 3 st. C. Wiatr południowo zachodni, dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy 985 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temp. maks. 5 t. C. Wiatr północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z opadami śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Temp. min. 2 st. C. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy 981 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady mokrego śniegu. Temp. maks. 5 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z opadami śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Temp. min. 3 st. C. Wiatr południowo zachodni, dość silny, w porywach do 90 km/h. Ciśnienie o północy spadnie do 980 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu z deszczem. Temp. maks. 5 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 991 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z opadami śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Temp. min. 3 st. C. Wiatr południowo zachodni, dość silny, w porywach do 90 km/h. Ciśnienie spada, o północy 972 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temp. maks. 4 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 978 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl