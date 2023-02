Pogoda na 5 dni. Pogoda na weekend. Im dalej w marzec, tym chłodniej. Wróci śnieg

Początek marca nie będzie oznaczał pożegnania z zimą w Polsce. Przez pierwsze trzy dni miesiąca temperatura utrzyma się na stabilnym poziomie, osiągając w najcieplejszych miejscach do 8 stopni Celsjusza. Ochłodzenie w całym kraju nadejdzie w weekend. Znowu za dnia chwyci mróz, wróci też śnieg.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę, 1 marca, w całym kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.

Czwartek i piątek bez pogodowych zmian

Czwartek również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Piątek będzie kolejnym dniem z dużym zachmurzeniem, choć także pojawią się przejaśnienia. Temperatura maksymalna osiągnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie zachmurzenie duże, a także przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Z kierunku zachodniego będzie wiać umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda w niedzielę będzie podobna. Prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr, okresami w porywach do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl