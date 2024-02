Choć przed nami dopiero początek marca, to zacznie się on tak ciepło, jakby miał się już kończyć. W weekend na obszarze całej Polski termometry pokażą dwucyfrowe wartości. W prognozie pogody na najbliższe dni w nielicznych miejscach widać słabe opady deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne. Na terenie Małopolski oraz w rejonie Podkarpacia pojawią się przelotne opady deszczu, spadnie do jednego litra na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo wschodni.

Nawet 18 stopni

Piątek przyniesie na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na południu kraju w niektórych miejscach będzie ono duże i tam można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, na wschodzie silniejszy, południowo wschodni wiatr.

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę dla większości kraju synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. W zachodniej części kraju będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Niedziela w całej Polsce upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Ciepło na początku tygodnia

W poniedziałek również niebo będzie pokryte małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Podlasiu do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autorka/Autor:ps / prpb

Źródło: tvnmeteo.pl