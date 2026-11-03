Prognoza To już ostatni dzwonek na zmianę opon Tomasz Wakszyński |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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W środę w dalszym ciągu będziemy w zasięgu stacjonarnego, silnego wyżu Klaus z centrum nad Morzem Północnym. Z północnego wschodu do Polski napłynie umiarkowanie chłodne i dość wilgotne, ale przede wszystkim świeższe powietrze polarne morskie. To właśnie ono wraz z przemieszczającą się nad południowo-wschodnią częścią kraju końcówką chłodnego frontu atmosferycznego, będzie stopniowo wypierać to stare, zgniłe powietrze poza Polskę.

Co przyniesie pogoda

W kolejnych dniach czeka nas dłuższy okres bez opadów i ogólnie będzie dość pogodnie. Nadal będziemy w zasięgu wspomnianego wyżu, z przewagą północno-wschodniej cyrkulacji umiarkowanie chłodnych mas powietrza pochodzenia polarnego.

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Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Najbliższe dni rozpoczną się dość mgliście

Środa będzie więc na południu pochmurna, choć mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia. Stopniowo zanikać będą słabe opady deszczu i mżawki, którym towarzyszyć będą zamglenia. W centrum kraju może się bardziej przejaśniać. Na północy kraju będzie dość pogodnie, z zachmurzeniem umiarkowanym i lokalnymi rozpogodzeniami - wszędzie bez opadów. W górach trzeba będzie jednak uważać. Powyżej 800 m n.p.m. może spaść deszcz ze śniegiem, a powyżej 1200 m n.p.m. śnieg. Poza tym będzie dość pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na południowym wschodzie i wschodzie Polski, przez 8-9 stopni w przeważającej części kraju, do 10-11 stopni na Pomorzu. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie.

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Warto już zmieniać opony

W kolejnych dniach stopniowo będzie postępować listopadowe ochłodzenie, biorąc pod uwagę średnią dobową temperatury. Od czwartku średnia dobowa będzie najczęściej w przedziale od 0 do 5 stopni, co jest utożsamiane z okresem tak zwanego termicznego przedzimia. Temperatury maksymalne nadal przy rozpogodzeniach lokalnie osiągać będą 9-10 stopni, jednak noce i poranki będą zdecydowanie chłodniejsze, a wraz z nimi przybędą liczne przymrozki. Dodatkowo, szczególnie czwartkowy i piątkowy poranek okażą się mgliste, możliwe są też marznące mgły. To już ostatni dzwonek dla kierowców - czas na zmianę opon.

W czwartek początkowo liczne silne zamglenia oraz mgły (również marznące), a także towarzyszące im niskie chmury mogą utrudniać widzialność. W ciągu dnia stopniowo będzie się przejaśniać, a następnie można spodziewać się rozpogodzenia. Nie będzie padać. Słupki rtęci wskażą od 7 stopni na południowym wschodzie, przez 8 stopni w centrum kraju, do 9-10 stopni na północnym zachodzie. Wiatr z kierunków północnych przeważnie będzie słaby i umiarkowany, jednak na północnym wschodzie zwiększy swoją siłę.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Piątek przywita nas w wielu miejscach mgłą, jednak potem będzie przeważnie dość pogodnie i bez opadów. Jedynie na południowym zachodzie możliwe, że przez cały dzień po zaniku mgieł, utrzymają się niższe chmury. Temperatura maksymalna będzie dość wyrównana i wyniesie 6-8 stopni w całym kraju. Słaby wiatr powieje z kierunku północno-wschodniego, ale na zachodzie będzie on zmienny.

W pogodzie na weekend widać rozpogodzenia

Sobota zapowiada się dość pogodnie. Na północy niebo przykryje zachmurzenie duże, a w centrum i na południu umiarkowane do lokalnie małego. Nie będzie padać. Słupki rtęci wskażą dość wyrównaną temperaturę 6-8 stopni w całym kraju. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie przeważnie słaby.

W niedzielę na północy i zachodzie kraju pojawi się zachmurzenie duże oraz umiarkowane. W centrum i na południowym wschodzie może się jednak rozpogadzać. Nie są spodziewane opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni na Suwalszczyźnie, do 7-9 stopni w pozostałej części kraju. Wiatr zmienny, skręcający stopniowo na południowym na zachodzie kraju powieje słabo, lecz może stać się umiarkowany.