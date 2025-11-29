Pogoda na 5 dni. Taki będzie początek grudnia

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W ciągu najbliższej doby zachodnia i północna część Polski znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki niżu znad Morza Norweskiego, natomiast południe i zachód kraju pozostanie w zasięgu tylnej części wyżu znad Rosji. Z południowego zachodu napływać będzie łagodne powietrze pochodzenia polarnego znad Atlantyku.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę będzie pochmurnie z zamgleniami. Nad ranem na północnym wschodzie kraju pojawią się opady marznącego deszczu, a na południu - mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum do 4-6 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pochmurny początek tygodnia

Poniedziałek (1 grudnia) zapowiada się pochmurnie. W pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę spodziewane są słabe opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Rozpogodzenia będą możliwe jedynie na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 1-2 st. C na północnym wschodzie i w centrum do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

We wtorek niebo także spowiją chmury. Mieszkańcy południa i zachodu kraju mogą jednak liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na północnym-wschodzie i w centrum do 3-5 st. C na południu i zachodzie. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

We środę znów będzie pochmurnie i ponownie przejaśnienia i rozpogodzenia pojawią się tylko na południu i zachodzie Polski. Temperatura osiągnie maksymalnie od 1-2 st. C na północnym wschodzie i w centrum do 3-5 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Czwartek ma być bliźniaczo podobny do środy - na niebie zapanują chmury, a rozpogodzeń doświadczą jedynie mieszkańcy południu i zachodu kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 1-3 st. C na północnym wschodzie do 4-5 st. C na południu i zachodzie. Wiatr, wiejący z południowego wschodu, będzie słaby i umiarkowany.