Katastrofa śmigłowca i pożar. Dwie osoby zginęły
Pogoda na 5 dni. Taki będzie początek grudnia

Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W najbliższym czasie pogoda w Polsce będzie tak monotonna, że poszczególne dni będą zlewać się ze sobą. Większość z nas czeka sporo chmur. Na przejaśnienia, a tym bardziej rozpogodzenia, mogą liczyć tylko nieliczni. Temperatura maksymalna będzie oscylować w granicach kilku stopni Celsjusza.

W ciągu najbliższej doby zachodnia i północna część Polski znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki niżu znad Morza Norweskiego, natomiast południe i zachód kraju pozostanie w zasięgu tylnej części wyżu znad Rosji. Z południowego zachodu napływać będzie łagodne powietrze pochodzenia polarnego znad Atlantyku.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę będzie pochmurnie z zamgleniami. Nad ranem na północnym wschodzie kraju pojawią się opady marznącego deszczu, a na południu - mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum do 4-6 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-62674
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pochmurny początek tygodnia

Poniedziałek (1 grudnia) zapowiada się pochmurnie. W pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę spodziewane są słabe opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Rozpogodzenia będą możliwe jedynie na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 1-2 st. C na północnym wschodzie i w centrum do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

We wtorek niebo także spowiją chmury. Mieszkańcy południa i zachodu kraju mogą jednak liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na północnym-wschodzie i w centrum do 3-5 st. C na południu i zachodzie. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Klatka kluczowa-62687
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

We środę znów będzie pochmurnie i ponownie przejaśnienia i rozpogodzenia pojawią się tylko na południu i zachodzie Polski. Temperatura osiągnie maksymalnie od 1-2 st. C na północnym wschodzie i w centrum do 3-5 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Czwartek ma być bliźniaczo podobny do środy - na niebie zapanują chmury, a rozpogodzeń doświadczą jedynie mieszkańcy południu i zachodu kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 1-3 st. C na północnym wschodzie do 4-5 st. C na południu i zachodzie. Wiatr, wiejący z południowego wschodu, będzie słaby i umiarkowany.

Przy gruncie -17 stopni. Żegnamy zimowy epizod
Przy gruncie -17 stopni. Żegnamy zimowy epizod

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

prognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
