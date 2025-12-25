Pogoda w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pierwszy dzień świąt w większości regionów zapowiada się pogodnie i słonecznie. Chmury spowiją niebo tylko na południu, a w drugiej części dnia także na północnym wschodzie. Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie do 0 st. C na Pomorzu. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr.

Warunki biometeo w czwartek

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie 40-50 procent w całej Polsce. We wszystkich regionach odczujemy chłód. Zapanują neutralne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie czwartek przyniesie słoneczne niebo. Na termometrach maksymalnie zobaczymy -3 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. W południe ciśnienie wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodny czwartek. Termometry wskażą do 0 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie ma spadać, a w południe sięgnie 1039 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek upłynie w Poznaniu pod znakiem słonecznego nieba. Temperatura wzrośnie do -3 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie w południe osiągnie 1029 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w czwartek pogodne. Na termometrach zobaczymy do -2 st. C. Powieje słaby wiatr północno-wschodni. Ciśnienie ma spadać, w południe sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w Krakowie będzie pogodny, a opady deszczu nie wystąpią. Termometry pokażą maksymalnie -3 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. W południe ciśnienie wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.