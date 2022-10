Pogoda pogody na pięć dni. Pogoda na weekend. Jesień pokaże się od mniej przyjemnej strony

W weekend czekają nas zmiany w pogodzie. Temperatura w niektórych częściach Polski nadal będzie zbliżać się do 20 stopni, ale w całym kraju spodziewany jest deszcz, a do tego nasili się wiatr. W porywach może rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę.

W środę w północnej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski można spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia i tam nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Pogoda na czwartek i piątek

Na czwartek przelotne opady deszczu synoptycy prognozują dla Suwalszczyzny i Podhala. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowego będzie wiać słabo i umiarkowanie.

W piątek przelotnie popada w pasie od Podlasia i Mazur, przez centrum kraju, po Śląsk. W pozostałych miejscach dzień upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna osiągnie od 13 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie. Na południu i zachodzie kraju pojawią się opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowy wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Niedziela również upłynie ze zmiennym zachmurzeniem, ale przelotnie padać może w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-80 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej może wiać jednak jeszcze silniej, w porywach przekraczając 80 km/h. Na morzu spodziewany jest wiatr o sile 7-9 w skali Beauforta.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Źródło: tvnmeteo.pl