Pogoda na ostatni weekend wakacji i początek roku szkolnego. Jakiej aury się spodziewać

Na początku września nastąpi zmiana pogody. Ostatni weekend wakacji przyniesie dużo słońca i ocieplenie, ale jeszcze lepiej zapowiadają się pierwsze dni roku szkolnego.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znalazła się w obszarze podwyższonego ciśnienia, jednak północe regiony kraju pozostają w zasięgu frontu atmosferycznego. W piątek do Polski zbliży się ciepły front atmosferyczny, związany z niżem znad Wysp Brytyjskich. Po południu wkroczy on nad Śląsk, a będzie pchany przez cieplejsze masy powietrza z południa - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W piątek zachmurzenie będzie kłębiaste i umiarkowane. Na północy pojawią się przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W godzinach popołudniowych opady będą stopniowo obejmować Sudety, a później cały Śląsk. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 22 st. C w środkowych regionach, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na Pomorzu osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na weekend

Jak zapowiada synoptyk, w sobotę zacznie rozwijać się klin wyżowy związany z wyżem znad Azorów, jednak wciąż nad południową, środkową i wschodnią Polską ma zalegać front atmosferyczny, który będzie powoli spychany na wschód.

Od drugiego dnia weekendu zapanuje pogoda wyżowa i słoneczna. Z południa popłynie cieplejsze powietrze. Temperatura w niektórych miejscach na początku następnego tygodnia przekroczy 25 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Sobota na północnym zachodzie i północy upłynie pod znakiem pogodnej aury. Poza tym będzie pochmurno z opadami deszczu do 5 l/mkw., a w południowych regionach możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu i Warmii, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela będzie pogodna w całej Polsce. Temperatura maksymalna osiągnie od 20 st. C na Pomorzu do 23 st. C w centrum kraju i na Śląsku. Wiatr będzie północno zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Na początku września miejscami wróci gorąco

Na poniedziałek prognozowana jest pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na wschodzie, przez 23 st. C w centrum Polski, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni, skręcający na zachodzie na południowo-wschodni.

Wtorek również zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podkarpaciu, przez 25 st. C w środkowej części kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i północno zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl