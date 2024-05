Pogoda na Noc Muzeów. Nie wszędzie aura dopisze

Już dziś Noc Muzeów, w ramach której możemy odwiedzić najciekawsze muzea w całym kraju. Niestety nie wszędzie pogoda będzie sprzyjała zwiedzaniu plenerowych wystaw i ekspozycji, a także podróżowaniu od muzeum do muzeum.

W nocy z soboty na niedzielę zaplanowana jest kolejna edycja Nocy Muzeów - ogólnopolskiej akcji zachęcającej do wizyt w muzeach, galeriach sztuki i parkach etnograficznych. W jej ramach możemy nieodpłatnie zwiedzać nie tylko muzealne hale, lecz także ekspozycje na świeżym powietrzu. Czy pogoda będzie nam sprzyjać tej nocy?

Pogoda na Noc Muzeów 2024

W północno-wschodniej części kraju cała noc zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach spodziewane jest umiarkowane, okresami duże zachmurzenie. Wystąpią przelotne opady deszczu, a lokalnie także zanikające burze z deszczem do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru sięgającymi 60-80 kilometrów na godzinę.

Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 13 st. C w Wielkopolsce. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, będzie na ogół słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz silny, w porywach rozwijający prędkość do 60-80 km/h.