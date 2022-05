Po chwili spokoju wróci pogoda "dynamiczna, ze strefami frontów, deszczem i burzami"

Pogoda ustabilizuje się na krótko na przełomie tygodnia. Burze ponownie będą pojawiać się nad Polską od wtorku. Spodziewamy się również niebezpiecznie silnych porywów wiatru. W ciągu kolejnych dni nad kraj będzie naprzemiennie napływać chłodne i ciepłe powietrze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska w ciągu najbliższej doby pozostanie jeszcze pod wpływem niżu znad wschodniej Europy, ze strefą frontu okluzji (kombinacja frontu chłodnego i ciepłego) nad wschodnimi województwami. Znad północno-zachodniego Atlantyku napływać będzie chłodne wilgotne powietrze polarno-morskie o równowadze chwiejnej - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W niedzielę, pod koniec dnia, na zachodzie kraju swoją obecność zaznaczy słaby wyż znad Niemiec, któremu będziemy zawdzięczać nieco stabilizacji w pogodzie pierwszego dnia kolejnego tygodnia. Jak zapowiada nasz synoptyk, od wtorku Polska znajdzie się pod wpływem cyrkulacji zachodniej, co ponownie oznacza dynamiczną, zmienną aurę ze strefami frontów atmosferycznych, silniejszym wiatrem oraz opadami deszczu i burzami. Napływać będą naprzemiennie ciepłe i chłodne masy powietrza z zachodu Europy.

Prognoza pogody na niedzielę

Niedziela na wschodzie oraz częściowo w centrum kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie zmienne, lokalnie ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu. W tych miejscach również nie spadnie więcej niż 5 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę. Słabszy okaże się jedynie na zachodzie kraju, a powieje z kierunku północno-zachodniego.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na kolejny tydzień

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie od małego i umiarkowanego na zachodzie do dużego na wschodzie kraju, gdzie może również słabo i przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 st. C na wschodzie i północy do 20-22 st. C na zachodzie. Będzie wiać słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z opadami deszczu o zmiennym stopniu intensywności. Na Śląsku mogą pojawić się burze. Aury bez opadów z większymi rozpogodzeniami mogą spodziewać się mieszkańcy wschodnich regionów. Temperatura maksymalna osiągnie od 19 st. C w Suwałkach do 25 st. C we Wrocławiu. Wiatr będzie umiarkowany, tylko podczas burz silny. Powieje z południowego wschodu, skręcając na południowy zachód.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Na środę również prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Burze możliwe są na południu i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C w Suwałkach do 23 st. C. w Rzeszowie. Ze zmiennych kierunków będzie wiać umiarkowanie, tylko w trakcie burz porywiście.

Czwartek upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. W pasie Polski północnej i centralnej wystąpią opady deszczu i burze. Bez opadów powinno być w południowych regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od od 17-19 st. C na północy Polski do 21-23 st. C na południu. Północno-zachodni wiatr. okaże się dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-80 km/h.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

