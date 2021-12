Wir niżowy przejmie rządy. Przed nami "duża zmiana"

Mróz potrzyma w Polsce do wtorku. Ciepłe powietrze, które napłynie w połowie tygodnia, podniesie temperaturę maksymalną nawet do 9 stopni Celsjusza. Wiatr mocno się rozpędzi, w porywach sięgając 100 kilometrów na godzinę. Jeżeli pojawią się opady, to będzie to deszcz ze śniegiem lub deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska dostała się pod wpływ mroźnego wyżu Belinda z centrum wędrującym nad południowymi regionami naszego kraju w kierunku wschodnim, w stronę Ukrainy. Z północy spłynęło surowe, mroźne powietrze arktyczne.

Wyż powędruje nad Rosję. Polska pozostanie pod jego wpływem do wtorku. Następnie zimne powietrze od zachodu będzie powoli ustępowało miejsca łagodniejszej masie powietrza polarnego. W środę kraj znajdzie się w zasięgu potężnego wiru niżowego znad Atlantyku, który przyniesie duża zmianę w pogodzie, w tym opady śniegu przechodzące w deszcz. Wir wepchnie w nasz rejon kontynentu ciepłe masy powietrza znad Atlantyku, temperatura mocno wzrośnie, a wiatr w czwartek osiągnie w porywach nawet 100 kilometrów na godzinę - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Drugi dzień świąt i poniedziałek mroźne i słoneczne

Niedziela, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, zapowiada się słonecznie, tylko na północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur i niewielkie opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -7 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Wybrzeżu Gdańskim oraz Ziemi Lubuskiej i Śląsku. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Na poniedziałek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie kraju wzrastające do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od -8 st. C na Podlasiu, przez -6 st. C w centrum, do -4 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Ocieplenie nawet do 9 stopni i silny wiatr

We wtorek czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami. Na południowym zachodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura sięgnie maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum, do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na północy osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Środa upłynie pod znakiem chmur. Pojawią się opady śniegu do 1-2 centymetrów, przechodzące w zachodnich regionach w deszcz ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Śląsku. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.

W czwartek będzie pochmurno z opadami deszczu do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, 6 st. C w centrum kraju do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 80 km/h, a na północy nawet do 100 km/h.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

