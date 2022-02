Niże będą ściągać kolejne porcje opadów. "Pogoda męcząca i niebezpieczna"

Pogoda w Polsce od wielu dni przypomina bardziej późną jesień niż środek zimy. Niże znad Atlantyku kierują w naszą stronę kolejne porcje wilgotnego powietrza z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Podobnie, ale przy wyższej temperaturze, będzie w ciągu nadchodzącego tygodnia. Do tego wiatr w porywach rozpędzi się nawet do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na kolejny tydzień. Utrudnienia

W poniedziałek okresami będą występować opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy oraz śniegu do 2 centymetrów. W górach spadnie do 5-10 cm śniegu. Będzie ślisko. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego i zachodniego, umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach do 90 km/h.