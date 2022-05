Nadciągną burze i ulewy. "Szczególnie groźnie wygląda środowy niż"

Prognoza pogody na najbliższy tydzień

W poniedziałek na północnym wschodzie i wschodzie kraju wystąpią opady deszczu rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie także burze z opadami do 40 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i burze z opadami do 5-15 l/mkw. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach w porywach osiągający prędkość 80-90 kilometrów na godzinę.

We wtorek w północnej Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany

Burze wrócą w środę, będzie lać

Środa przyniesie intensywne opady deszczu do 20-40 l/mkw. oraz burze przemieszczające się od Śląska, przez centrum kraju, po Mazury i Podlasie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią przelotne opady do 5-15 l/mkw. Powieje wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-70 km/h, a w burzach do 90 km/h.