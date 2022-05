Gorące powietrze wleje się do Polski. Będą burzowe dni

Temperatura w środku następnego tygodnia na południowym zachodzie Polski sięgnie nawet 27 stopni Celsjusza. Bardzo ciepło lub wręcz gorąco będzie też w innych regionach. W prognozie na najbliższy tydzień są również burze z obfitymi opadami deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, w który wbiła się od północy płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Drugiego dnia weekendu front będzie przemieszczał się nad środkowymi, wschodnimi i południowymi regionami kraju. Z północy napłynie za nim chłodniejsze powietrze polarne, tylko południe kraju pozostaje w ciepłej masie powietrza - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę pogodnej aury można spodziewać się na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii, Kujawach, Pomorzu i w Wielkopolsce. W pozostałych regionach będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu pojawią się burze z opadami rzędu 15 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Wybrzeżu, przez 15 st. C na Kaszubach, 19 st. C w centrum kraju, do 21-22 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno zachodni, słaby i umiarkowany, w trakcie burz silny.

W środku tygodnia zrobi się gorąco

Poniedziałek pogodnie zapowiada się w większości kraju, tylko w Karpatach będzie więcej chmur i tam też możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie i Kaszubach, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura osiągnie maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na środę i czwartek. Nawet 27 stopni

Na środę dla południowych regionów prognozowana jest pogodna aura. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami mogą występować również opady deszczu do 10-20 l/mkw. i burze. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, a podczas burz powieje silnie.

Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. W górach niewykluczone, że zagrzmi i w trakcie burz spadnie do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w czasie burz silny, z zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Chłodniej od soboty

Gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego znad Hiszpanii i północnej Afryki pozostanie z nami do piątku, szczególnie na południu kraju, gdzie termometry będą pokazywać do 25-28 st. C. Tego dnia przewidywane są przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw., a po południu i wieczorem w południowych, wschodnich i centralnych regionach kraju mogą wystąpić burze z gradem i opadami deszczu do 20-30 l/mkw. Południowo zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko podczas burz - silny.

Od soboty Polska ma się znaleźć w zasięgu kolejnej zatoki chłodu, która będzie związana ze zrzutem powietrza pochodzenia polarnego nad Północnego Atlantyku za sprawą zimnego wiru niżowego znad Skandynawii. Będzie to namiastka zimnych ogrodników, jednak bez mrozu - zapowiada nasza synoptyk. W sobotę na północy kraju możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., burz się nie spodziewamy. Będzie jednak silniej wiać, w porywach na północy do 60-80 kilometrów na godzinę, z kierunku zachodniego.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl