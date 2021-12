Będzie około 10 stopni Celsjusza. Potem powstanie "droga dla arktycznych mas powietrza"

Jesienna pogoda, z mgłami i słabymi opadami deszczu, potrwa w Polsce do czwartku. Od weekendu w prognozach znów widać więcej zimowych akcentów. Napłynie chłodniejsze powietrze, w niektórych regionach kraju mróz pojawi się za dnia i sypnie śniegiem. Wiatr może być porywisty.

Nad Polską wciągu najbliższych dni nadal dominował będzie klin wyżu znad zachodniej Europy, ale w obszar wyżowy wciśnie się jednak płytka zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym, słabo aktywnym, z niewielkimi opadami deszczu lub mżawką oraz mgłami. Wyż znad Francji oraz niż znad Północnego Atlantyku zaciągać będą nad środkową Europę coraz cieplejsze masy powietrza z południowego zachodu. Temperatura zbliży się do 10 stopni Celsjusza - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Położenie układów barycznych zmieni się od piątku, gdyż wyż przemieści się nad Wyspy Brytyjskie, a niż nad Rosję. Jak zapowiedziała synoptyk tvnmeteo.pl, tym samym zbudowana zostanie droga dla mas powietrza z północy - arktycznych i wilgotnych, w których temperatura spadnie i pojawią się opady śniegu.

Od deszczu po mokry śnieg

W środę będzie pochmurno. Przejaśnień można spodziewać się jedynie na zachodzie kraju. Miejscami pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki, na wschodzie lokalnie marznące. Będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Piątek zapowiada się pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Na wschodzie i w centrum kraju wystąpią przelotne opady śniegu z deszczem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy oraz mokrego śniegu do 3 centymetrów. Na drogach będzie ślisko. Temperatura sięgnie maksymalnie od 3 st. C na wschodzie, przez 4 st. C w centrum, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

W sobotę czeka nas pochmurna aura. Na terenie centralnej i południowej części kraju możliwe są okresowe opady śniegu do 1-5 cm. Jezdnie będą śliskie. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany.

Niedziela upłynie pod znakiem chmur, przejaśniać może się tylko w zachodnich regionach. W pasie od Pomorza, przez centrum kraju, po Podkarpacie pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu do 3 cm. Kierowcy powinni uważać na śliskie nawierzchnie dróg. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach wiatr rozpędzi się do do 50-60 km/h.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

