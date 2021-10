Pogoda na najbliższe dni i weekend. Opady deszczu i chłód, ale słońce też nas ogrzeje

Opady deszczu będą pojawiać się ciągu następnych dni, ale nie zabraknie i pogodnego nieba. W niektórych regionach kraju w najcieplejszym momencie dnia temperatura nie sięgnie więcej niż 8 stopni Celsjusza.

W środę we wschodniej części kraju będzie na ogół pochmurno z opadami deszczu. Poza tym czeka nas zachmurzenie zmienne, na ogół też nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Czwartek deszczowy tylko miejscami, piątek niemal wszędzie

Czwartek na zachodzie kraju zapowiada się pochmurno i deszczowo. Na pozostałym obszarze kraju się wypogodzi. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

W piątek na terenie prawie całego kraju należy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami i opadami deszczu. Sucho będzie tylko na południowym wschodzie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie z opadami deszczu na północy Polski. Poza tym zachmurzenie będzie zmienne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni.

Drugi dzień weekendu na Pomorzu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. W pozostałych miejscach można liczyć na pogodne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

