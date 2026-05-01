Pogoda. Będzie blisko upału. Zmiana przyjdzie po majówce

Wiosna, ciepło, słońce, piękna pogoda, majówka
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Długi weekend majowy przyniesie wymarzoną aurę sprzyjającą przebywaniu na świeżym powietrzu. Pod koniec tygodnia temperatura może zbliżyć się nawet do 30 stopni. Zmiana w pogodzie przyjdzie na początku przyszłego tygodnia - w prognozach widać chłodniejsze powietrze, ale i potrzebne opady deszczu.

W dalszym ciągu pozostajemy pod wpływem pogodnego, wieloośrodkowego wyżu Winfried, którego główne centrum przemieści się w rejon Karpat Wschodnich. Polska znajdzie się w bardzo korzystnym położeniu tj. po jego zachodniej stronie w strumieniu coraz cieplejszego i suchego powietrza, początkowo polarnego, następnie pochodzenia zwrotnikowego, napływającego od południowego zachodu.

W sobotę czeka nas typowo wyżowy, słoneczny dzień. Nieco więcej chmur utrzymywać się będzie jedynie na krańcach południowo-wschodnich. W niedzielę czeka nas najcieplejszy dzień od początku roku. Temperatura maksymalna zbliży się do umownej granicy upału i osiągnie 28 stopni Celsjusza. Co więcej, Polska będzie najcieplejsza w Europie - na zachodzie kontynentu zrobi się chłodniej. Na dodatek z prognoz wynika, że w naszym kraju zapanuje największa dodatnia anomalia temperatury w skali Europy, nawet do 12 stopni.

Prognozowana dodatnia anomalia temperatury w Polsce 3 maja
Źródło: Pivotal Weather

Pogoda na weekend. Prognoza na majówkę

Sobota upłynie pod znakiem słońca, jedynie na południowym wschodzie miejscami pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podkarpaciu, 23-24 st. C w centrum, do 26 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się przeważnie północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.

W niedzielę w centrum i na wschodzie czeka nas słoneczna aura. Na zachodzie spodziewany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, w dalszym ciągu bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 23-25 st. C we wschodniej połowie kraju do 26-28 st. C na zachodzie i lokalnie w centrum. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr.

Zmiana po majówce

Po majówce czeka nas więcej dynamiki w pogodzie, pojawią się burze, ale też potrzebny deszcz. W poniedziałek front chłodny zaznaczy się nad północno-zachodnią częścią kraju, przynosząc przelotne opady deszczu i pierwsze majowe burze. We wtorek jedynie Podkarpacie pozostanie w pogodnej ciepłej pogodzie, a front wkroczy w głąb kraju i w pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Suwalszczyznę przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Znacznie ochłodzi się po przejściu frontu na północnym zachodzie. W środę centrum niżu będzie nad Polską lub w bezpośredniej bliskości, z systemem frontów atmosferycznych, opadami przelotnymi, ale też niezwykle potrzebnym deszczem o charakterze ciągłym.

Majówka pogłębi jeden z największych problemów tej wiosny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Majówka pogłębi jeden z największych problemów tej wiosny

Widać ochłodzenie i opady

W poniedziałek w dalszym ciągu będzie pogodnie na południu i w centrum. Na północy wystąpi zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane do dużego, w części północno-zachodniej z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas nich może spaść do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24-26 st. C w pozostałej części kraju. Powieje wiatr południowo-zachodni, skręcający od północnego zachodu na zachodni, umiarkowany do okresami dość silnego, a podczas burz - silny i porywisty.

Wtorek zapowiada się pogodnie jedynie na południowym wschodzie. W pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Mazury i Suwalszczyznę zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami (opady wyniosą do 5-15 l/mkw.). Na północnym zachodzie pojawią się stopniowo słabnące, zanikające opady. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej, poprzez 20-22 st. C w pasie możliwych burz, do 26 st. C na Podkarpaciu. Nadciągnie wiatr południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny. Podczas burz powieje silnie z kierunków zmiennych.

Na środę prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. W niemal całym kraju (poza północnym zachodem) prognozowane są opady deszczu o zmiennym natężeniu do 10-20 l/mkw. Na południu i południowym wschodzie możliwe sa burze. Na termometrach zobaczymy od 15-17 st. C w przeważającej części kraju do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, umiarkowany i dość silny, podczas burz silny i porywisty.

Pogoda na maj. To, co widać w prognozach, przyprawia o zawrót głowy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na maj. To, co widać w prognozach, przyprawia o zawrót głowy

Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Włoska straż przybrzeżna oswobodziła rekina
Utknął w poszukiwaniu jedzenia. Pomogła mu straż przybrzeżna
Świat
Kleszcz
Te zwierzęta pomagają kleszczom w przenoszeniu boreliozy
Duże fragmenty meteorytu Kaali odnalezione przez Polaków
Zapisał się w mitologii. Polacy znaleźli jego największe fragmenty
Sucha gleba, sucha ziemia
Majówka pogłębi jeden z największych problemów tej wiosny
Prognoza
Pożar na terenie wojskowym w okolicach Weert w Holandii
Ugasili pożary, wybuchły kolejne. Proszą kraje Unii Europejskiej o pomoc
Świat
Przymrozki
Poranek z przymrozkami. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Słonecznie, ciepło
Korzystny biomet i spora dawka słońca
Prognoza
Diabełek pyłowy, Florentynów (Łódzkie)
Wirujący słup pyłu i piachu. Nagranie
Polska
Pogodnie, słonecznie
Aura sprzyjać będzie spacerom
Prognoza
Monety
Tysiące monet z epoki wikingów. "Znalezisko życia"
Ciekawostki
Bielsko-Biała
"Jesteśmy stąd". W Bielsku-Białej pogoda dopisze
Prognoza
AdobeStock_1456756249
Ponad 25 stopni. Gdzie będzie najcieplej
Prognoza
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
Świat
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Lodowaty poranek. Poniżej -15 stopni przy gruncie
Prognoza
Pogoda na maj. Prognozowana suma opadów do połowy miesiąca
Pogoda na maj. To, co widać w prognozach, przyprawia o zawrót głowy
Arleta Unton-Pyziołek
Las ogień
Alert RCB dla kilkunastu powiatów
Polska
Asteroida w pobliżu Ziemi
Gdyby w nas uderzyła, zniszczyłaby miasto. Niebawem przeleci obok Ziemi
Ciekawostki
Przez Bengaluru w Indiach przetoczyła się potężna burza
Zawaliła się ściana szpitala. Nie żyje siedem osób
Świat
Przymrozki, zimno, mróz
Poranek z przymrozkami. Gdzie ostrzega IMGW
Prognoza
Ciepło, słońce, wiosna, pogodnie
Czeka nas pogodny, miejscami dość ciepły dzień
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
W nocy temperatura znów spadnie poniżej zera
Prognoza
Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii
Pożar na poligonie wojskowym, alert dla mieszkańców
Świat
Humbak Timmy na barce
Timmy zmierza na Morze Północne. Jego los pozostaje niepewny
Świat
kobra shutterstock_1280129878
Turysta oglądał pokaz węży, nie żyje
Świat
Wiosna, słonecznie, ciepło
Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę
Prognoza
Grad w Springfield w Missouri
Grad tak ogromny, że rozbijał szyby. Nagranie
Świat
Pierwszy orangutan przekracza most linowy w powiecie Pakpak Bharat w Indonezji
"Czekaliśmy na ten moment". Pierwsze takie nagranie
Świat
Fiord Hornsund na Spitsbergenie
"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną
Świat
Krzesanica
Zagraniczni turyści utknęli w Tatrach. TOPR ratował ich w nocy
Polska
Przymrozek, zimno, mróz, szron na trawie
"Pompy tłoczące" arktyczne powietrze. Gdzie rano było najzimniej
Prognoza
