Prognoza Pogoda. Będzie blisko upału. Zmiana przyjdzie po majówce Tomasz Wakszyński

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W dalszym ciągu pozostajemy pod wpływem pogodnego, wieloośrodkowego wyżu Winfried, którego główne centrum przemieści się w rejon Karpat Wschodnich. Polska znajdzie się w bardzo korzystnym położeniu tj. po jego zachodniej stronie w strumieniu coraz cieplejszego i suchego powietrza, początkowo polarnego, następnie pochodzenia zwrotnikowego, napływającego od południowego zachodu.

W sobotę czeka nas typowo wyżowy, słoneczny dzień. Nieco więcej chmur utrzymywać się będzie jedynie na krańcach południowo-wschodnich. W niedzielę czeka nas najcieplejszy dzień od początku roku. Temperatura maksymalna zbliży się do umownej granicy upału i osiągnie 28 stopni Celsjusza. Co więcej, Polska będzie najcieplejsza w Europie - na zachodzie kontynentu zrobi się chłodniej. Na dodatek z prognoz wynika, że w naszym kraju zapanuje największa dodatnia anomalia temperatury w skali Europy, nawet do 12 stopni.

Prognozowana dodatnia anomalia temperatury w Polsce 3 maja Źródło: Pivotal Weather

Pogoda na weekend. Prognoza na majówkę

Sobota upłynie pod znakiem słońca, jedynie na południowym wschodzie miejscami pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podkarpaciu, 23-24 st. C w centrum, do 26 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się przeważnie północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy, słaby i umiarkowany.

W niedzielę w centrum i na wschodzie czeka nas słoneczna aura. Na zachodzie spodziewany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, w dalszym ciągu bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 23-25 st. C we wschodniej połowie kraju do 26-28 st. C na zachodzie i lokalnie w centrum. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr.

Zmiana po majówce

Po majówce czeka nas więcej dynamiki w pogodzie, pojawią się burze, ale też potrzebny deszcz. W poniedziałek front chłodny zaznaczy się nad północno-zachodnią częścią kraju, przynosząc przelotne opady deszczu i pierwsze majowe burze. We wtorek jedynie Podkarpacie pozostanie w pogodnej ciepłej pogodzie, a front wkroczy w głąb kraju i w pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Suwalszczyznę przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Znacznie ochłodzi się po przejściu frontu na północnym zachodzie. W środę centrum niżu będzie nad Polską lub w bezpośredniej bliskości, z systemem frontów atmosferycznych, opadami przelotnymi, ale też niezwykle potrzebnym deszczem o charakterze ciągłym.

Widać ochłodzenie i opady

W poniedziałek w dalszym ciągu będzie pogodnie na południu i w centrum. Na północy wystąpi zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane do dużego, w części północno-zachodniej z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas nich może spaść do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24-26 st. C w pozostałej części kraju. Powieje wiatr południowo-zachodni, skręcający od północnego zachodu na zachodni, umiarkowany do okresami dość silnego, a podczas burz - silny i porywisty.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Wtorek zapowiada się pogodnie jedynie na południowym wschodzie. W pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Mazury i Suwalszczyznę zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami (opady wyniosą do 5-15 l/mkw.). Na północnym zachodzie pojawią się stopniowo słabnące, zanikające opady. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej, poprzez 20-22 st. C w pasie możliwych burz, do 26 st. C na Podkarpaciu. Nadciągnie wiatr południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny. Podczas burz powieje silnie z kierunków zmiennych.

Na środę prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. W niemal całym kraju (poza północnym zachodem) prognozowane są opady deszczu o zmiennym natężeniu do 10-20 l/mkw. Na południu i południowym wschodzie możliwe sa burze. Na termometrach zobaczymy od 15-17 st. C w przeważającej części kraju do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, umiarkowany i dość silny, podczas burz silny i porywisty.