Pogoda na majówkę. Wiemy, kiedy będzie najgoręcej i kiedy pogoda się popsuje

Pogoda na majówkę. Kolejne dni będą zachęcać do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przyczyni się do tego zarówno wysoka temperatura, jak i słoneczna aura. O to, co jeszcze czeka nas w długi majowy weekend, zapytaliśmy synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Za nami ostatni weekend kwietnia, ale dla wielu z nas to dopiero początek wypoczynku. W tym roku wydłużona majówka może trwać bowiem aż do następnego weekendu. Jaka pogoda będzie nam towarzyszyć w trakcie wiosennego wypoczynku?

We wtorek 30 kwietnia niebo nad Polską będzie przeważnie słoneczne, jedynie na północnym zachodzie pojawią się nieliczne chmury. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku.

Prognoza temperatury na majówkę ventusky.com

Pogoda na majówkę

Środa 1 maja w całym kraju będzie słoneczne. Najniższa temperatura zapanuje na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą 22 st. C, a w centrum kraju i na południowym zachodzie spodziewamy się nawet do 25 st. C.

W czwartek 2 maja niewielkie zachmurzenie pojawi się jedynie na południu Polski - w pozostałych regionach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C w regionach centralnych i na Podkarpaciu.

Piątek 3 maja upłynie pod znakiem bardziej zachmurzonego nieba. Zachodnie regiony kraju powinny przygotować się na przelotne opady deszczu, lokalnie nawet burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na południowym wschodzie kraju.

Prognoza opadów na majówkę ventusky.com

Pogoda na pierwszy majowy weekend

Podobna aura spodziewana jest w sobotę 4 maja. Zapanuje umiarkowane zachmurzenie, w zachodniej Polsce z przelotnym deszczem i burzami. Termometry pokażą od 20 st. C na północnym wschodzie do 23 st. C w regionach południowo-zachodnich.

W niedzielę 5 maja niebo również spowiją chmury. Najwięcej będzie ich na zachodzie, gdzie ponadto mogą wystąpić opady deszczu i burze. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnmeteo.pl