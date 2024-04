Pogoda na majówkę. Będzie blisko upału

Pogoda na majówkę. W prognozach widać kilka dni z temperaturą, która będzie zbliżać się do 30 stopni Celsjusza. W wielu regionach zaświeci słońce. Sprawdź prognozę pogody na tegoroczną majówkę, którą przygotował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek .

Pogoda Długoterminowa Weekend

Początek przyszłego tygodnia zapowiada się słonecznie i gorąco.

Od 2 maja na niebie będzie pojawiać się więcej chmur.

Pierwszy weekend majowy przyniesie większe ochłodzenie, a także ryzyko lokalnych burz.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy, stabilny układ wysokiego ciśnienia znad wschodniej części Europy. Z południa napływać będzie ciepła masa powietrza pochodzenia polarnego. Jedynie przejściowo w rejonie Pomorza Zachodniego zaznaczy się płytka zatoka ze strefą mało aktywnego pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Wysp Brytyjskich.

Kolejne dni upłyną pod znakiem stabilnej, wyżowej, pogodnej aury z wysoką temperaturą. Maksimum gorąca przypadnie na wtorek i środę, kiedy to na termometrach zobaczymy maksymalnie 27-28 stopni Celsjusza. Od czwartku, za sprawą rozbudowy wyżu nad Skandynawią i napływem chłodniejszego powietrza, na termometrach zapanują nieco niższe wartości, aczkolwiek będzie nadal powyżej 20 stopni.

- Od piątku zdecydowanie wzrośnie ryzyko opadów przelotnych i burz, jednakże będą one miały charakter lokalny i obejmą głównie południową część kraju - dodał Zdonek.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek 29 kwietnia będzie pogodnie i słonecznie. Więcej chmur pojawi się jedynie nad ranem w rejonie Pomorza Zachodniego. Tam spadnie słaby, symboliczny wręcz deszcz. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 26 st. C w centrum, do 27 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr. Jedynie na północnym zachodzie będzie północno-zachodni.

Wtorek 30 kwietnia również będzie pogodny i słoneczny. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie do nawet 27-28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Uwaga, w Sudetach i Karkonoszach prognozowany jest wiatr, którego porywy mogą osiągać od 70 do 90 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura od 1 do 3 maja Ventusky.com

Pogoda na majówkę

Środa 1 maja upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Czwartek 2 maja zapowiada się pogodnie. Większe zachmurzenie może pojawić się jedynie na Podkarpaciu, gdzie możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Podkarpaciu do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek 3 maja możemy spodziewać się pogodnej aury. Więcej chmur pojawi się jedynie na Suwalszczyźnie i południu kraju, gdzie możliwy jest przelotny opad deszczu. W górach prognozowane są burze. Termometry pokażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr.

Prognozowana temperatura od 1 do 3 maja Ventusky.com

Pogoda na pierwszy majowy weekend

Sobota 4 maja upłynie pod znakiem pogodnej aury. Jedynie na południu kraju prognozowane jest duże zachmurzenie, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura wyniesie od 17 st. C na Podkarpaciu do 19-20 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Niedziela 5 maja zapowiada się pogodnie. Lokalnie na południu i wschodzie możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl