Pogoda na majówkę. Modele pokazują dwa scenariusze

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli jednak owocom uda się dojrzeć w pełnym słońcu, to do zjedzenia jako pierwsza - już pod koniec maja lub na początku czerwca - będzie się nadawać szwedzka odmiana czereśni Rivan. Z wiśni jako pierwsza, pod koniec czerwca, dojrzeje zapewne Ludwika Wczesna, czyli szklanka, choć wcześniej, bo już w połowie czerwca, potrafi dojrzeć amerykańska czereśnio-wiśnia Meteor.

Maj nie jest miesiącem owocowania drzew w polskich sadach. Tymczasem w roku 1540 "wiśnie w maju doźrzały", jak wynika z "Kroniki wszystkiego świata" Marcina Bielskiego, który z przerażeniem zmieszanym z niedowierzaniem opisał ówczesne zjawiska przyrodnicze. W Rzeczypospolitej nie tylko w maju można było najeść się wiśni, ale i jesienią, bo drzewa "powtórne owoce przynosiły". Wygląda na to, że pięćset lat temu doszło do wyjątkowej anomalii i wiosna przyspieszyła o co najmniej sześć-osiem tygodni. Ówczesny badacz Marcin Biem w swoich efemerydach, notatkach astronomiczno-meteorologicznych, zapisał, że od kwietnia do września "nie spadła ani jedna kropla deszczu, która mogłaby zwilżyć ziemię". Ten "rok ognia", niekończących się upałów i suszy, był tak wyjątkowy, że został szczegółowo opisany w ponad trzystu europejskich kronikach.