Wielki wał wyżowy nad Polską. Co nas czeka, kiedy ustąpi? Gwałtowne zjawiska

W prognozie pogody na dalszą część majówki widać lokalne burze z silnym wiatrem, w wielu miejscach także spodziewamy się opadów deszczu. Co czeka nas po długim weekendzie? Układ niskiego ciśnienia nadal w niektórych regionach Polski będzie sprawcą gwałtownej aury.

W obszarze podwyższonego ciśnienia z pogodą okresami słoneczną, okresami pochmurną, z niewielkim deszczem, Polska pozostanie do środy. Następnie nad nasz kraj wbije się układ niżowy znad Karpat z bardziej aktywnym frontem atmosferycznym, a więc silniejszymi opadami oraz burzami. Zapanuje pogoda typowo majowa - wyjaśnia nasza synoptyk.

Jaka pogoda w dalszej części majówki

Kolejnego dnia długiego majowego weekendu, w poniedziałek, bez opadów będzie na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, w Wielkopolsce oraz na Ziemi Lubuskiej. Poza tym miejscami wystąpią przelotne opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy, a na południu kraju możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany, w trakcie burz silny, z porywami do 80 kilometrów na godzinę.