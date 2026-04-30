Ponad 25 stopni. Gdzie w majówkę będzie najcieplej

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda na majówkę 2026. Nadchodzące dni przyniosą przyjemna aurę za sprawą pogodnego wyżu. Sprawi on, że napłynie do nas ciepłe powietrze. Miejscami temperatura przekroczy 25 stopni. Aura zacznie się psuć pod koniec długiego weekendu.

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu, którego centrum nareszcie ruszyło się znad Atlantyku i Morza Północnego, by powędrować w stronę Niemiec i Polski. Tym samym zmianie ulega kierunek cyrkulacji powietrza nad naszą częścią Europy. Napływ zimnych mas spod bieguna dobiegł końca, a od zachodu zaczyna wnikać cieplejsze powietrze pochodzące znad południowo-zachodniej Europy. Poprzedził je front ciepły, którego chmury przesuwają się nad wschodnią i południową Polską.

Pogoda na majówkę

W kolejnych dniach centrum rozległego, słonecznego wyżu przemieszczać się ma nad południowo-wschodnią Europą. Polska znajdzie się po zachodniej stronie tego ośrodka wysokiego ciśnienia, w której zaciągane będzie ciepłe i suche powietrze spod zwrotnika. To znajdzie odbicie w temperaturze, która w pierwszym tygodniu maja wzrośnie miejscami powyżej 25 stopni Celsjusza.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Piątek, czyli pierwszy dzień majówki, przyniesie w zachodniej i północnej części kraju słoneczną aurę. W pozostałych regionach pojawi się więcej chmur, a na Podkarpaciu możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Pogórzu Karpackim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22-23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na długi weekend majowy

Sobota zapowiada się słonecznie. Jedynie na południowym wschodzie i wschodzie Polski wystąpi miejscami umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25-26 st. C na zachodzie. Wiatr północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy, okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę jednak kraj zacznie dostawać się od północnego zachodu pod wpływ zatoki niżowej związanej z niżami północnoatlantyckimi. Kłębić się będą chmury, a na północnym zachodzie, w ciepłej masie powietrza, pojawić się mogą burze. Związane z niżami fronty atmosferyczne napierać mają od zachodu i północy w głąb Polski, pchane przez chłodniejsze masy polarne znad Atlantyku. Pojawi się więcej przelotnego deszczu i burz.

W niedzielę, czyli w ostatni dzień majówki, czeka nas przeważnie pogodna aura. Na północy i zachodzie kraju prognozuje się w ciągu dnia wzrost zachmurzenia do dużego. Pod wieczór na Pomorzu przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24-25 st. C na przeważającym obszarze kraju do 26-27 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Ryzyko burz

W poniedziałek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na zachodzie i północy kraju okresami duże z opadami deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Tam, gdzie niebo spowiją chmury, spodziewane są burze. Słupki rtęci pokażą od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26-27 st. C w centrum i na południowym wschodzie kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W burzach będzie mocno wiać.

Na wtorek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 10-25 l/mkw. Poza tym pojawią się burze, szczególnie w centrum i na południowym zachodzie kraju. Tylko na południowym wschodzie Polski nie powinno padać. Temperatura wyniesie od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 23 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowy, skręcający od zachodu na północny, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie osiągnie do 60 km/h, w burzach okaże się silny. 

Źródło: tvnmeteo.pl

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
