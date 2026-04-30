Prognoza Ponad 25 stopni. Gdzie w majówkę będzie najcieplej Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu, którego centrum nareszcie ruszyło się znad Atlantyku i Morza Północnego, by powędrować w stronę Niemiec i Polski. Tym samym zmianie ulega kierunek cyrkulacji powietrza nad naszą częścią Europy. Napływ zimnych mas spod bieguna dobiegł końca, a od zachodu zaczyna wnikać cieplejsze powietrze pochodzące znad południowo-zachodniej Europy. Poprzedził je front ciepły, którego chmury przesuwają się nad wschodnią i południową Polską.

Pogoda na majówkę

W kolejnych dniach centrum rozległego, słonecznego wyżu przemieszczać się ma nad południowo-wschodnią Europą. Polska znajdzie się po zachodniej stronie tego ośrodka wysokiego ciśnienia, w której zaciągane będzie ciepłe i suche powietrze spod zwrotnika. To znajdzie odbicie w temperaturze, która w pierwszym tygodniu maja wzrośnie miejscami powyżej 25 stopni Celsjusza.

Piątek, czyli pierwszy dzień majówki, przyniesie w zachodniej i północnej części kraju słoneczną aurę. W pozostałych regionach pojawi się więcej chmur, a na Podkarpaciu możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Pogórzu Karpackim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22-23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na długi weekend majowy

Sobota zapowiada się słonecznie. Jedynie na południowym wschodzie i wschodzie Polski wystąpi miejscami umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25-26 st. C na zachodzie. Wiatr północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy, okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę jednak kraj zacznie dostawać się od północnego zachodu pod wpływ zatoki niżowej związanej z niżami północnoatlantyckimi. Kłębić się będą chmury, a na północnym zachodzie, w ciepłej masie powietrza, pojawić się mogą burze. Związane z niżami fronty atmosferyczne napierać mają od zachodu i północy w głąb Polski, pchane przez chłodniejsze masy polarne znad Atlantyku. Pojawi się więcej przelotnego deszczu i burz.

W niedzielę, czyli w ostatni dzień majówki, czeka nas przeważnie pogodna aura. Na północy i zachodzie kraju prognozuje się w ciągu dnia wzrost zachmurzenia do dużego. Pod wieczór na Pomorzu przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24-25 st. C na przeważającym obszarze kraju do 26-27 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Ryzyko burz

W poniedziałek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na zachodzie i północy kraju okresami duże z opadami deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Tam, gdzie niebo spowiją chmury, spodziewane są burze. Słupki rtęci pokażą od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26-27 st. C w centrum i na południowym wschodzie kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W burzach będzie mocno wiać.

Na wtorek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 10-25 l/mkw. Poza tym pojawią się burze, szczególnie w centrum i na południowym zachodzie kraju. Tylko na południowym wschodzie Polski nie powinno padać. Temperatura wyniesie od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 23 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowy, skręcający od zachodu na północny, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie osiągnie do 60 km/h, w burzach okaże się silny.