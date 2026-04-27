Prognoza Pogoda na majówkę. Sprawdź, co nas czeka Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia Winfried znad Morza Północnego. Nadal będziemy w strumieniu chłodnego, arktycznego powietrza napływającego do naszego kraju z obszarów północnego koła podbiegunowego.

W nocy z poniedziałku na wtorek spodziewane są przymrozki, lokalnie termometry mogą pokazać do -5/-3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -8/-6 st. C. Niestety, kolejne noce również będą mroźne. Lokalnie temperatura może spaść do -8/-6 st. C, a przy ziemi do około -10 st. C, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju.

Co przyniesie długi weekend?

Ocieplenie prognozowane jest dopiero w okolicach weekendu. Chłodne masy powietrze mają zostać odsunięte dalej na wschód, natomiast do zachodniej Polski, a w sobotę i niedzielę również do pozostałych regionów kraju, napłynie ciepło z południa Europy. Czeka na pogodna i słoneczna aura, ponieważ centrum układu wysokiego ciśnienia ma znaleźć się nad Polską. Noce i poranki wciąż będą chłodne, aczkolwiek już bez przymrozków.

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie zmienne zachmurzenie - od małego na południu i zachodzie do umiarkowanego i dużego na pozostałym obszarze kraju. Na północnym wschodnie Polski spodziewane są słabe opady przelotne deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 8-9 st. C na północnym wschodzie, przez do 10-11 st. C w centralnych regionach, do 13-14 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, na wschodzie w porywach dość silny wiatr z północy i północnego wschodu.

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się dość pogodnie. Jedynie na północnym wschodzie i w centrum wystąpi duże, przejściowo całkowite zachmurzenie. Tam też lokalnie popada słaby, przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 7-8 st. C na północnym wschodzie, przez do 10-11 st. C w centrum, do 13-14 st. C na zachodzie Polski. Wiatr wiejący z północy okaże się umiarkowany.

Czwartek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Tylko na północnym wschodzie prognozuje się duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C na północnym wschodzie do 15-17 st. C na północnym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Pogoda na majówkę

W piątek, czyli pierwszego dnia majówki, na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, a opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-14 st. C na wschodzie do 19-21 st. C na zachodzie Polski. Wiatr z północy okaże się słaby i umiarkowany.

W sobotę czeka nas również pogodna i słoneczna aura, nie powinno też padać. Słupki rtęci pokażą od 15-18 st. C na wschodzie do 20-23 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie, bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-19 st. C na wschodzie do 21-24 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

