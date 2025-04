Pogoda na majówkę. Może być nawet 25 stopni

Pogoda na majówkę 2025. W kolejnych dniach czeka nas sporo słońca i będzie coraz cieplej. Początek długiego weekendu majowego może przynieść lokalnie nawet 25 stopni Celsjusza. Zmiana na termometrach prognozowana jest jednak pod koniec tygodnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W okresie prognozy Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu znad Morza Północnego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Jedynie północna i północno-wschodnia część kraju znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki niżu znad północno-zachodniej Rosji, ze strefą słabo wyrażonego, chłodnego frontu amfoterycznego. Do kraju, z zachodu, napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia polarnego i jedynie na północy zaznaczy się wpływ chłodniejszego i wilgotniejszego powietrza znad Skandynawii.

- Aktualne wyliczenia modeli numerycznych są bardziej optymistyczne i umacniają pozycję oraz stabilność układu wyżowego, kształtującego pogodę w naszym kraju. Szanse na opady deszczu w rejonie północno-wschodniej Polski maleją. Zarówno we wtorek i środę będą one jedynie symboliczne - poinformował synoptyk.

Pogoda na majówkę 2025. Prognoza na długi weekend majowy

Wtorek zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie na północy oraz w drugiej części dnia częściowo w centrum kraju utrzyma się duże zachmurzenie. W rejonie Suwałk możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 15-16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20-22 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny, porywisty, rozpędzając się do 40-50 kilometrów na godzinę. Powieje z północnego zachodu.

Środa również przyniesie pogodną, a nawet słoneczną aurę. W drugiej części dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego na północy i północnym wschodzie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w godzinach wieczornych. Termometry pokażą od 17-18 st. C na północnym wschodzie do 21-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje umiarkowany wiatr, na północy będzie dość silny, porywisty, północno-zachodni.

Prognozowana temperatura na weekend majowy ventusky.com

Pogoda na 1 i 2 maja. Może być nawet 25 stopni

W kolejnych dniach wyż przemieszczać się będzie w kierunku Polski i jego centrum znajdzie się nad wschodnią Polską w czwartek, tym samym początek długiego weekendu majowego zapowiada się bardzo pogodnie i ciepło.

Zapowiada się pogodny i słoneczny czwartek przez opadów. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. 1 maja na termometrach zobaczymy od 17-18 st. C na Suwalszczyźnie do 22-24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

W piątek 2 maja w całym kraju będzie pogodnie. Od północy prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami. Na termometrach zobaczymy od 17-19 st. C na Suwalszczyźnie do 23-25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr, na północy - porywisty.

Pogoda na weekend. Pogoda na 3 i 4 maja

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sobota i niedziela będą już nieco chłodniejsze.

W sobotę 3 maja utrzyma się zmienne zachmurzenie, przeważnie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu na północy kraju. Termometry pokażą od 14-16 st. C na północy do 17-19 st. C na południu i w centrum. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr.

Na niedzielę 4 maja prognozowane jest zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, na północy i wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 13-15 st. C na Suwalszczyźnie do 16-18 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr.

Prognozowane opady na weekend majowy ventusky.com

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl