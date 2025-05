Burze, grad i ulewy. Co przyniosą kolejne dni majówki

Pogoda na majówkę 2025. W nadchodzących dniach przez Polskę przejdzie chłodny front atmosferyczny, który przyniesie burze. Zjawiskom towarzyszyć będą obfite opady deszczu, miejscami może spaść grad.

Najbliższej doby Polska pozostanie jeszcze pod wpływem układu wysokiego ciśnienia znad Europy Wschodniej, w strumieniu bardzo ciepłego powietrza polarno-morskiego. W ciągu dnia północna część kraju dostanie się pod wpływ zatoki niżu znad Skandynawii ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego z dużym zachmurzeniem oraz burzami, które w godzinach popołudniowych prognozowane są na północy i zachodzie, a wieczorem również częściowo w centrum kraju.

- Zachmurzenie frontowe nie stworzy zwartej strefy, a opady związane z frontem będą na ogół słabe. Silniejsze opady deszczu związane będą jedynie z burzami, które początkowo będą miały charakter izolowany i dopiero wieczorem, w pasie od Dolnego Śląska po Mazowsze, mogą stworzyć większy klaster burzowy - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że punktowo burze okażą się silne. Towarzyszyć im może ulewny deszcz o natężeniu do 20-30 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Podczas wyładowań może spaść grad.

W piątek pogodna aura przez cały dzień utrzyma się na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Natomiast na południu i południowym zachodzie nie można wykluczyć pojedynczych chmur konwekcyjnych z przelotnym opadem deszczu, powstałych w ciepłym powietrzu przed główną strefą frontu atmosferycznego.

Pogoda na długi weekend majowy 2025

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl, w sobotę wyraźnie chłodniej zrobi się na północy Polski, która znajdować się będzie już w chłodnym powietrzu płynącym z północy Europy. - W pozostałych regionach zobaczymy jeszcze umiarkowane wartości na termometrach, większe zachmurzenie oraz lokalnie przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu. Tam w godzinach popołudniowych ponownie prognozowane są burze, przejściowo dość silne z opadami gradu - dodał Damian Zdonek.

Burze powstawać będą w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, na którego zafalowaniu powstanie strefa umiarkowanych, ciągłych opadów. Przemieści się ona w nocy z soboty na niedzielę z zachodu na wschód (aktualne wyliczenia modeli wskazują na trajektorię od Dolnego Śląska po Mazowsze) przynosząc opad rzędu 15-20 l/mkw. w ciągu 12 godzin. Ostatni dzień weekendu majowego przyniesie nam przewagę dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu, które w różnych regionach, o różnej porze, mogą pojawić się w całym kraju.

- Rozpogodzeń również nie zabraknie, te prognozowane są głównie w centrum i zachodzie w drugiej części dnia, natomiast najdłużej niekorzystna aura utrzyma się na wschodzie kraju - przekazał synoptyk.

Pogoda na 2 maja. Zagrzmi i mocniej popada

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie na zachodzie i północy kraju, wieczorem w centrum kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas wyładowań spadnie opad rzędu 20-30 l/mkw. Może sypnąć też gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W burzach może wiać do 90 km/h.

Pogoda na weekend. Pogoda na 3 i 4 maja

Na sobotę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia na południu zagrzmi. Wyładowaniom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu oraz lokalnie opady gradu. Termometry pokażą maksymalnie od 14-15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19-21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

W niedzielę spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia na Podkarpaciu możliwe są słabe burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 st. C na północnym wschodzie, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 17-19 st. C na południu. Wiatr północno-zachodni i zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny.

Co nas czeka po majówce

W poniedziałek wystąpi zmienne zachmurzenie - od umiarkowanego i dużego na północy i w centrum do całkowitego z opadami deszczu na południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 st. C na Suwalszczyźnie do 12-14 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje północno-wschodni, umiarkowany wiatr.

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie na południowym wschodzie pojawią się słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 11-13 st. C na wschodzie Polski do 14-16 st. C na zachodzie. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

