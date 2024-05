Pogoda na majówkę. Trwa długi weekend majowy, który w tym roku przywitał nas słonecznym niebem i wysoką temperaturą. Pogodowa sielanka powoli jednak się kończy, a na horyzoncie widać chmury, deszcz i wyładowania atmosferyczne. Sprawdź najnowszą aktualizację prognozy, przygotowaną przez synoptyk tvnmeteo.pl Arletę Unton-Pyziołek.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się obecnie pod wpływem niżowego wiru Flurina znad Francji i Niemiec. Jesteśmy w jego przedniej części, gdzie zaciągane jest ciepłe, południowe powietrze, rozlewające się od Bałkanów po Wyspy Brytyjskie. Jednak sytuacja powoli zaczyna się zmieniać, a w czwartek po południu pojawi się pierwsza zapowiedź zmian. Chłodny front z chmurami i deszczem zbliży się bowiem do zachodnich i południowych krańców Polski.

W kolejnych dniach nasz kraj pozostanie pod wpływem rozmytych letnich układów niżowych. Od zachodu wkroczy w piątek front atmosferycznym z burzami. W sobotę podąży on w głąb kraju, pchany przez napierające z północnego zachodu i północy masy chłodnego powietrza polarnego. Nad krajem pojawi się więcej chmur i więcej przelotnego deszczu, którym towarzyszyć ma spadek temperatury.

Pogoda na majówkę 2024

Czwartek 2 maja wciąż zapowiada się pogodnie, tylko w nad zachodnią i południową Polską niebo może być silniej zachmurzone. Pod wieczór na zachodnich i południowych krańcach wystąpią słabe opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 25 st. C w regionach centralnych do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Piątek 3 maja przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie wzrastające do dużego. Okresami spodziewane są opady deszczu do 5-15 l/mkw. oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 25 st. C w centrum i na południowym wschodzie kraju. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny.

Temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu do 15 l/mkw. W pasie od Śląska przez centrum po północny wschód kraju wystąpić mogą burze. Tylko na Podkarpaciu dzień będzie pogodny. Termometry pokażą od 20 st. C na Pomorzu, przez 23 st. C w centralnej Polsce do 24 st. C na południowym wschodzie. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Również w niedzielę spodziewane jest zachmurzenie, ale z przejaśnieniami. Nie będzie padać tylko na północnym wschodzie, a poza tym prognozowane są okresowe opady deszczu do 10-15 l/mkw, na południu burze. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 20 st. C w centralnych regionach do 22 st. C na południowym wschodzie. Słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr powieje z północnego wschodu.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek przywita nas na ogół pogodną aurą. Tylko na południu niebo spowije więcej chmur i wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., a w górach również burze. Temp. maks. od 15°C na Podlasiu, 17°C w centrum kraju do 19°C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnmeteo.pl