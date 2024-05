Pogoda w Polsce ulegnie pogorszeniu. Słoneczne dotychczas niebo zaczną przysłaniać chmury, a miejscami spodziewane są opady deszczu i burze. W przyszłym tygodniu czeka nas także spadek temperatury. Lokalnie na termometrach zobaczymy zaledwie 12 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na sobotę 4.05

W sobotę w całej Polsce wystąpi zmienne zachmurzenie. Na zachodzie kraju spodziewane są opady deszczu i burze z opadami rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru sięgającymi 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny.

Pogoda na niedzielę 5.05

Niedziela w całym kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. W zachodnich regionach wystąpić może przelotny deszcz. Niewykluczone, że pojawią się burze z opadami o sumie 10-20 l/mkw. i porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-80 km/h. Termometry pokażą od 20 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 4-8.05 Ventusky.com

Drastyczny spadek temperatury

Również na poniedziałek prognozowane jest zmienne zachmurzenie. W całej Polsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek zapowiada się pochmurno i deszczowo. Na Podkarpaciu spodziewane są burze z deszczem 10-20 l/mkw. oraz porywistym wiatrem, rozwijającym prędkość 60-80 km/h. Temperatura wyniesie maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Rzeszowszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmieniających się kierunków. W północnej części kraju wystąpić mogą porywy sięgające 60 km/h.

W środę nad Polską zapanuje zmienne, małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognozowane opady deszczu w dniach 4-8.05 Ventusky.com

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnmeteo.pl