Pogoda na majówkę 2023. Najnowsza prognoza na pierwszy tydzień maja

Pogoda na majówkę 2023, na jej kolejne dni. Wtorek będzie bardziej deszczowy niż się ostatnio mogliśmy przyzwyczaić, nawet burzowy, ale z temperaturą nadal przekraczającą w części Polski 20 stopni Celsjusza. W środę wszędzie się ochłodzi. Ta tendencja się utrzyma i w weekend w najcieplejszym momencie doby miejscami ma być zaledwie 7-8 stopni.

Jakiej pogody możemy spodziewać się w kolejnych dniach pierwszego majowego tygodnia, który dla wielu Polaków jest okazją do wypoczynku w ramach "przedłużonej" majówki? Oto najnowsze przewidywania synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego.

Koniec majówki bardziej mokry i chłodniejszy

We wtorek 02.05 zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu kraju w niektórych miejscach pojawią się burze, podczas których spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie w porywach 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Środa 03.05, ostatni "oficjalny" dzień majówki, także przyniesie zmienne zachmurzenie. Więcej chmur będzie na wschodzie i tam popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Po majówce temperatura dalej będzie spadać

W czwartek 04.05 przelotne opady deszczu wystąpią na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna osiągnie od 11 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku północno-wschodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek 05.05 deszcz przelotnie popada w południowych regionach. W pozostałej części Polski zrobi się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Prognoza pogody na pierwszy majowy weekend

Sobota 06.05 na wschodzie kraju zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Dla pozostałych regionów prognozowana jest pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z północy i wschodu.

Niedziela 07.05 okaże się pogodna na zachodzie Polski. W pozostałych miejscach zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków północnych będzie wiać słabo i umiarkowanie.

