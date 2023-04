Pogoda na majówkę 2023. Będzie słonecznie i ciepło czy zimno?

Pogoda na majówkę 2023. Już niedługo rozpocznie się upragniony długi weekend majowy. Będzie słonecznie i ciepło, czy może zimno i deszczowo? Sprawdź najnowszą prognozę pogody przygotowaną przez synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego.

Z prognozy przygotowanej przez synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego wynika, że aura nie dopisze - ma padać, a miejscami grzmieć. Sprawdź szczegóły pogody.

Sobota 29.04 przyniesie średnie i duże zachmurzenie z opadami deszczu. Tylko na północnym zachodzie kraju nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach, przez 13 stopni w centrum, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela 30.04 upłynie przeważnie pod znakiem średniego i dużego zachmurzenia, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Warmii i Mazurach, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C nas Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na majówkę 2023

W poniedziałek 1.05 wystąpi duże zachmurzenie. W zachodnich regionach Polski popada deszcz i pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Warmii i Mazurach, przez 19 st. C. w centrum, do 21 st. C na Dolnym Śląsku

Wtorek 2.05 zapowiada się pochmurny. Prognozowane są opady deszczu na północnym wschodzie, wschodzie, centrum i południowym wschodzie kraju. Na Podkarpaciu możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 15 st. C w centrum, do 21 st. C na Podkarpaciu.

Środa 3.05 przyniesie przeważnie średnie zachmurzenie. Tylko na Warmii i Mazurach popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9 st. C na Warmii i Mazurach, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na Podkarpaciu.

