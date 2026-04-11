Pogoda. Prognoza długoterminowa IMGW na lato 2026
Prognoza długoterminowa IMGW - maj 2026
Według eksperymentalnej prognozy IMGW, w całej Polsce w maju zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będą zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.
Prognoza długoterminowa IMGW - czerwiec 2026
Co przyniesie czerwiec? Średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju w tym miesiącu najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej lat 1991-2020. Inaczej będzie w przypadku miesięcznej sumy opadów atmosferycznych - ta powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.
Prognoza długoterminowa IMGW - lipiec 2026
W lipcu wg IMGW średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie utrzymywać się powyżej normy wieloletniej. Jeśli chodzi o miesięczną sumę opadów atmosferycznych, to powinna zawierać się ona w zakresie normy wieloletniej.
Prognoza długoterminowa IMGW - sierpień 2026
Sierpień wg prognoz nie przyniesie większej zmiany. Średnia temperatura w tym miesiącu powinna kształtować się powyżej normy, a miesięczna suma opadów - w zakresie normy wieloletniej.
Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"
W IMGW-PIB oraz w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy z wielolecia. Obecnie jako odniesienie wykorzystywane są wartości z okresu 1991-2020.
Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortowane są od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę lub opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".
W przypadku klasy "powyżej normy" możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej kilkudziesięciu obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. W przypadku określenia "poniżej normy" miesiąc będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie", czyli podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.
Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
- powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
- poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
- w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.
Eksperci z IMGW wskazali, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg czy deszcz itp.).
Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych
IMGW wyjaśnia, że pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłości. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych, często lokalnych zjawisk, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.
Meteorolodzy przypominają, że z tak dużym wyprzedzeniem nie da się dokładniej opisać przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że powyższa prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.
Źródło: CMM IMGW
