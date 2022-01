Czy wiosna będzie ciepła? Jest wstępna długoterminowa prognoza IMGW

Prognoza IMGW na luty

Czy jeśli w prognozie zobaczymy na przykład, że dany miesiąc ma być cieplejszy, niż wskazuje "norma", oznacza to, że przez cały miesiąc będziemy doświadczać ponadprzeciętnie wysokich temperatur? Nie, wcale tak być nie musi. Jak podkreśla Instytut, prognoza średniej temperatury powietrza "powyżej normy" nie jest równoznaczna z tym, że występować będą na przykład dni z temperaturą maksymalną powyżej 10 stopni Celsjusza, a prognoza ze średnią "poniżej normy" nie przesądza, że czekają nas tylko dni z temperaturą minimalną poniżej -10 st. C. Innymi słowy: prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 10 st. C, a prognoza "powyżej normy” - dni z temperaturą minimalną poniżej -10 st. C.