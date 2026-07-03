Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza
|

Rollercoaster w pogodzie na lipiec. Kiedy wróci upał?

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Temperatura maksymalna w połowie lipca
Temperatura maksymalna w połowie lipca
Źródło zdj. gł.: ECMWF/tropicaltidbits.com
Wbrew wielkim zaburzeniom globalnej cyrkulacji powietrza europejska pogoda usiłuje trzymać rytm i fason. W skrócie oznacza to falę chłodu w pierwszej dekadzie lipca, ciepła w drugiej i ponowne ochłodzenie w trzeciej. Dziś jednak nic nie jest oczywiste. Jeden stabilny słoneczny wyż nad Europą może w połowie miesiąca ponownie wrzucić nas w szpony ukropu, a coraz gorętsze Morze Śródziemne wysłać w naszym kierunku kłębowisko deszczonośnych genueńskich chmur burzowych.Artykuł dostępny w subskrypcji

Lato dopiero się rozpędza, a pierwsza fala rekordowego upału już za nami. Współczesną zmianę klimatu widać jednak przede wszystkim w temperaturze ziemskich wód i zachowaniu morskiej fauny. Coraz cieplejsze powierzchnie mórz i oceanów zmuszają wodne organizmy do schodzenia na większe głębokości, o czym już kilka lat temu informowali naukowcy na łamach czasopisma "Global Ecology and Biogeography". W Morzu Śródziemnym ośmiornice, kalmary i mątwy przesunęły swoje miejsca bytowania średnio o pięćdziesiąt metrów w głąb.

Gotują się morza i rzeki

Pierwszego lipca unijny program obserwacji Ziemi Copernicus ogłosił, że czerwiec 2026 roku był najcieplejszym czerwcem w historii pomiarów pod względem średniej temperatury powierzchni oceanów, która osiągnęła 20,98 st. C. Z europejskiej perspektywy sytuacja jest szczególnie drastyczna na Morzu Śródziemnym, gdzie średnia temperatura wyniosła aż 24,34 st. C, a zjawisko morskich fal gorąca objęło swoim zasięgiem rekordowe 98 procent powierzchni akwenu. Polega ono na ekstremalnych wzrostach temperatury wody przez dłuższy okres, co wywiera szkodliwy wpływ na ekosystemy, przemysł morski i działalność człowieka. Na początku lipca temperatura powierzchni morza w rejonie tunezyjskiej Dżerby zbliżyła się do 30 st. C, w pobliżu Sycylii i Cypru - do 28 st. C. 

Zaledwie kilka dni temu badacz klimatu profesor Szymon Malinowski informował na swoim profilu na Facebooku: "ekscytujemy się rozwijającym się El Nino, z aktualnymi anomaliami temperatury wód powierzchniowych Pacyfiku 3-5,6 stopni Celsjusza. Tymczasem anomalie temperatury Morza Śródziemnego przekraczają miejscami 6 st. C, Zatoki Biskajskiej - 5 st. C, Bałtyku - 4 st. C, a Morza Czarnego - 3 st. C".

Pozostało 76% artykułu
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Erupcja Etny w nocy 2/3.07.26
Erupcja Etny trwa. Obowiązuje alert
Świat
Gąsienica korowódki dębówki
Pozamykali chodniki i place zabaw. Wszystko przez owada
Świat
Sztorm, silny wiatr
Groźna pogoda na północy Polski. Ostrzeżenia
Prognoza
Ogień szaleje w departamencie Aude w południowej Francji
Ewakuacje kempingów, są lekko ranni
Świat
Trąba wodna nad jeziorem Bodeńskim
Ludzie wybiegali z restauracji i sklepów, aby ją zobaczyć
Świat
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Pies uratował psa, a ona wezwała służby. "Ich oczy wołały o pomoc"
Polska
Burza, ulewy
Pomarańczowe alarmy dla dwóch województw
Prognoza
Skutki zmian klimatu dotykają najmłodszych
"Pilne działania" i stan wyjątkowy. Przez El Nino
TVN24
Gorąco w Hiszpanii
Hiszpania szykuje się na skwar. Wydano alarmy
Świat
Fala pożarów we Francji
Południe Francji w ogniu. Pożary po ekstremalnych upałach
Świat
Tsunami ratuje ludzi
Stał się bohaterem i symbolem nadziei
Świat
Upał na Węgrzech
Roznosili listy podczas rekordowego upału. Nie żyją
Świat
27 min
pc
"Mojej rodziny nie było stać na wiele, nie mieliśmy pieniędzy". Została legendą NASA
Hubert Kijek
Deszcz, opady
Zapanuje pochmurna i deszczowa aura. Co przyniesie weekend?
Prognoza
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Silny wiatr i burze. Alert RCB w dwóch województwach. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Nowy Jork przygotowuje się na weekendowy skwar
Straszliwe upały. Alerty na 250-lecie USA
Świat
burza burze shutterstock_2470816031
Gdzie jest burza? Niespokojna aura w jednym województwie
Polska
Opad całkowity - suma za ostatnie 24 godziny
Miesięczna norma opadów w kilka godzin. "Absolutnie niesamowite"
Polska
Upalna pogoda w Hiszpanii
Najwyższa śmiertelność od lat, a upał nie odpuszcza w Hiszpanii
Świat
Skutki burz w Polsce
Wiatr łamał drzewa, doszło do podtopień. Ponad 2600 interwencji
Polska
Upały we Francji
Tysiąc ofiar w pięć dni. Idzie kolejna fala
Angelika Maj
Burza, noc
Gdzie jest burza? Mocno pada i wieje
Polska
Burza, deszcz, chmury
W tych regionach należy uważać
Prognoza
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Burze w Polsce. Tu ma silnie grzmieć wieczorem i w nocy
Prognoza
Ocean
Oceany się gotują. Padł niechlubny rekord
Nauka
Dwie ofiary śmiertelne pożarów w Grecji
Ciało mężczyzny na podwórku, w domu martwy 12-latek. Pożary w Grecji
Świat
Pożar w Chorwacji
Ogień nad popularnym kurortem. Byli tam Polacy. Nagrania
Podróże
ulewa ulica samochód
Alert RCB dla kolejnego województwa
Polska
Nawalnice
Zalane szpitale i centrum handlowe, uszkodzone dachy. Po nawałnicach
Polska
nakretki plastik shutterstock_1226148040
Dwa lata unijnej dyrektywy. Zbadali, czy z ulic ubyło plastikowych nakrętek
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom