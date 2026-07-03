Rollercoaster w pogodzie na lipiec. Kiedy wróci upał?

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Lato dopiero się rozpędza, a pierwsza fala rekordowego upału już za nami. Współczesną zmianę klimatu widać jednak przede wszystkim w temperaturze ziemskich wód i zachowaniu morskiej fauny. Coraz cieplejsze powierzchnie mórz i oceanów zmuszają wodne organizmy do schodzenia na większe głębokości, o czym już kilka lat temu informowali naukowcy na łamach czasopisma "Global Ecology and Biogeography". W Morzu Śródziemnym ośmiornice, kalmary i mątwy przesunęły swoje miejsca bytowania średnio o pięćdziesiąt metrów w głąb.

Gotują się morza i rzeki

Pierwszego lipca unijny program obserwacji Ziemi Copernicus ogłosił, że czerwiec 2026 roku był najcieplejszym czerwcem w historii pomiarów pod względem średniej temperatury powierzchni oceanów, która osiągnęła 20,98 st. C. Z europejskiej perspektywy sytuacja jest szczególnie drastyczna na Morzu Śródziemnym, gdzie średnia temperatura wyniosła aż 24,34 st. C, a zjawisko morskich fal gorąca objęło swoim zasięgiem rekordowe 98 procent powierzchni akwenu. Polega ono na ekstremalnych wzrostach temperatury wody przez dłuższy okres, co wywiera szkodliwy wpływ na ekosystemy, przemysł morski i działalność człowieka. Na początku lipca temperatura powierzchni morza w rejonie tunezyjskiej Dżerby zbliżyła się do 30 st. C, w pobliżu Sycylii i Cypru - do 28 st. C.

Zaledwie kilka dni temu badacz klimatu profesor Szymon Malinowski informował na swoim profilu na Facebooku: "ekscytujemy się rozwijającym się El Nino, z aktualnymi anomaliami temperatury wód powierzchniowych Pacyfiku 3-5,6 stopni Celsjusza. Tymczasem anomalie temperatury Morza Śródziemnego przekraczają miejscami 6 st. C, Zatoki Biskajskiej - 5 st. C, Bałtyku - 4 st. C, a Morza Czarnego - 3 st. C".