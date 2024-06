Jaka pogoda na lipiec? W tych regionach może być cieplej niż zwykle

Jaka pogoda czeka nas w lipcu? Czy upały dadzą się we znaki? Z prognozy długoterminowej na ten miesiąc opracowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że temperatura na południu, zachodzie i w centrum kraju ma być powyżej normy.

W ciągu 10 dni, do 30 czerwca, temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północy kraju do 30 st. C na południu.