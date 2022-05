Prognoza na lato dla Europy. Co przewidują amerykańscy meteorolodzy

Gorące południe Europy

Burzowe Bałkany pod koniec lata

Temperatura wyższa od normy dla okresu od czerwca do lipca ma panować także na Bałkanach. Tak jak i w tamtym roku, tak i w tym, przewidywane jest wystąpienie większej liczby dni z temperaturą wynoszącą 32 stopnie Celsjusza lub więcej - informują amerykańscy meteorolodzy. W Stanach Zjednoczonych za granicę upału uznaje się temperaturę na poziomie 90 stopni Fahrenheita, czyli dokładnie 32,2 st. C.

W ubiegłym roku w stolicy Rumunii takich dni zanotowano 35, podczas gdy średnio są ich 24. Z kolei w Atenach zarejestrowano 67 dni z temperaturą co najmniej 32 st. C, czyli znacznie powyżej średniej, która wynosi 46 dni. Według amerykańskich synoptyków tego lata w Bukareszcie temperatura będzie osiągać 32 st. C i więcej przez 31 do 38 dni oraz od 55 do 63 dni w stolicy Grecji.