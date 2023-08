Po jednej stronie Polski jest zimno, po drugiej panuje upał. "Ogromne ryzyko gwałtownych zjawisk"

Bardzo duża różnica temperatury między zachodnią a wschodnią częścią kraju sprzyja powstawaniu silnych burz, których należy spodziewać się do środy. Czekają nas ulewne opady deszczu, grad i wiatr osiągający niebezpieczne prędkości. Pogoda zmieni się na początku września.

Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie kształtować rozległy układ niskiego ciśnienia ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, oddzielającego od zachodu chłodne powietrze pochodzenia polarnego od gorącego, wilgotnego powietrza zwrotnikowego, które dociera do naszego kraju znad Morza Śródziemnego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. We wtorek w południe w Jeleniej Górze termometry wskazywały zaledwie 13 stopni Celsjusza, podczas gdy w Zamościu było 30 stopni. Duża, choć już nie tak znaczna, różnica temperatury między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem wystąpi też w środę.

Jak zaznacza synoptyk, "wymiana tak różniących się mas powietrza, niesie ze sobą ogromne ryzyko gwałtownych zjawisk pogodowych". Prognozowane są one dla dużej części Polski na wtorek, pojawią się także w nocy i kolejnego dnia.

Burzowa środa, w czwartek wszędzie około 20 stopni

W środę będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na zachodzie i w centrum Polski w niektórych miejscach pojawią się słabe opady deszczu i mżawki rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. We wschodnich regionach również przelotnie popada i wystąpią burze. Wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu o sumie 10-30 l/mkw. i porywy wiatru o prędkości 60-80 kilometrów na godzinę, lokalnie spadnie też grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-19 st. C na zachodzie i w centrum do 24-26 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni, w czasie burz porywisty.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Początkowo na wschodzie kraju, a następnie na zachodzie i w centrum, pojawią się słabe i przelotne opady deszczu. Lokalnie w zachodnich i północnych regionach możliwe są krótkotrwałe burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20-21 st. C na pozostałym obszarze Polski. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

1 września pogoda się poprawi

Piątek, 1 dzień września, zapowiada się dość pogodnie z przelotnymi opadami deszczu na północy i w środkowej części kraju. Temperatura maksymalna osiągnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, na Wybrzeżu osiągający prędkość do 40-50 km/h, zachodni.

Prognoza pogody na weekend

Sobota również upłynie na ogół pod znakiem pogodnej aury. Większe zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu pojawi sie w pasie Polski centralnej. Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 st. C na północy do 24-25 st. C na południu i w centrum. Zachodni wiatr powieje ze słabą siłą.

W niedzielę w większości kraju przez cały dzień będzie pogodnie, a w niektórych miejscach zrobi się słonecznie. Niebo zachmurzy się na południu i północnym wschodzie Polski i tam może popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl