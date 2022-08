Burzowo-słoneczna końcówka sierpnia. Ochłodzi się do poniżej 20 stopni

To już ostatnie - przynajmniej na razie - tchnienie fali upałów. Ponad 30 stopni zobaczą na termometrach jeszcze w niedzielę mieszkańcy wschodnich regionów kraju. Z każdym kolejnym dniem będziemy notować systematyczny spadek temperatury. Koniec wakacji przyniesie i słońce, i deszcz, i burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę w zachodniej i południowej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań atmosferycznych suma opadów deszczu wyniesie 10-30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie w porywach do 60-90 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na ostatnie dni sierpnia

Poniedziałek przyniesie przelotne opady deszczu na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Podkarpaciu, Podlasiu oraz Lubelszczyźnie. W rejonie Podhala i Tatr wystąpią burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h. Na pozostałym obszarze Polski aura będzie słoneczna. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

We wtorek przelotnie popada w północnych regionach kraju. Poza tym będzie słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie od 20 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku zachodniego.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Środa w całej Polsce upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr po wieje ze słabą i umiarkowaną siłą, z północy.

Pierwszy dzień września ze słońcem

Na czwartek synoptycy prognozują powrót na ogół słonecznej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl