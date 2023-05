Fala ciepła nad Polską. Temperatura znów pójdzie w górę

Wyż Vera nadal będzie wpływać na pogodę w Polsce, a to oznacza dni wypełnione słońcem. Jeżeli popada deszcz, to słabo i lokalnie. Będzie robić się coraz cieplej. Na początku czerwca temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza.

Polska w ciągu najbliższej doby pozostanie pod wpływem rozległego i stabilnego wyżu Vera znad Oceanu Atlantyckiego. Napływać będzie chłodna masa powietrza polarnego morskiego, dlatego lokalnie możliwe są przygruntowe przymrozki - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. W nocy z piątku na sobotę temperatura na poziomie pięciu centymetrów spadła do -1 stopnia Celsjusza na północnym zachodzie kraju, między innymi w Lesznie i Lęborku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia przed przymrozkami na kolejną noc.

W ciągu kolejnych dni czeka nas kontynuacja pogodnej i słonecznej oraz umiarkowanie ciepłej aury z wysokim ciśnieniem i słabym wiatrem.

Niedziela zapowiada się słonecznie. Jedynie przejściowo na północy kraju pojawi się małe zachmurzenie do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 st. C na wschodzie do 22-23 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, zmienny, jedynie na Pomorzu umiarkowany, północno-zachodni.

Słoneczna i ciepła końcówka maja

Poniedziałek w większości regionów przyniesie pogodną aurę, na południu i wschodzie kraju będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Wtorek prawie w całej Polsce będzie słoneczny. Większe zachmurzenie prognozowane jest dla Lubelszczyzny i Podkarpacia i tam możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 20 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Środa upłynie pod znakiem słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku północno-zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Na początku czerwca zrobi się gorąco

Na czwartek, pierwszy dzień czerwca, prognozowana jest słoneczna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 23-24 st. C na wschodzie do 25-26 st. C na zachodzie kraju. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl