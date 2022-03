Gdzie spadnie śnieg, gdzie zaświeci słońce. Prognoza na kolejne dni

Zima z Polski jeszcze nie odchodzi, o czym dobrze przekonamy się w najbliższym tygodniu. Za dnia w większości kraju będzie chłodno jak na tę porę roku, a nocami i rano w niektórych miejscach chwyci srogi mróz. Lokalnie słabo popada śnieg.

Polska pozostaje w zasięgu rozległego układu wysokiego ciśnienia z centrum nad Morzem Północnym i północnymi Niemcami. Z północy napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego, jednak o zachodnie regiony kraju w ciągu najbliższej doby otrze się cieplejsza masa powietrza polarnego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W ciągu kolejnych dni kraj pozostanie pod wpływem wyżu, którego centrum ma wolno przesuwać się na wschód, w stronę Polski, Szwecji oraz północno zachodniej Rosji. Nasz kraj pozostanie w zimnych masach powietrza arktycznego. W poniedziałek i wtorek z północy na południe przemieści się nad Polską porcja wilgoci z niewielkimi opadami mokrego śniegu.

Nocami i o poranku temperatura będzie mocno spadać. W drugiej połowie tygodnia na wschodzie kraju termometry mogą wskazywać wartości w przedziale od -15 do -10 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Pierwszy dzień tygodnia upłynie z dużym zachmurzeniem, ale można spodziewać się przejaśnień. Na wschodzie, południu i w centrum kraju pojawią się słabe opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów oraz śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na południowym wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

Wtorek zapowiada się z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na wschodzie i południu spadnie do 1-2 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W środę na przeważającym obszarze kraju czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na południu okaże się duże i tam słabo popada śnieg. Temperatura sięgnie maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie północno wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Od czwartku dużo słońca, ale miejscami rano siarczysty mróz

Czwartek przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum, do 7 st. C na Pomorzu. Rano jednak na wschodzie kraju temperatura może mocno spaść. Możliwe są tam wartości od -15 do -10 st. C. Wiatr w ciągu dnia powieje z kierunków wschodnich, ze słabą i umiarkowaną siłą.

Pogodnie zapowiada się również piątek. W godzinach porannych we wschodniej części kraju ponownie prognozowane są spadki temperatury w granicach od -15 do -10 st. C. W najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Będzie wiać południowo wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

