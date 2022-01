Pogoda na kolejny tydzień. Najpierw ściśnie mróz, potem pojawią się silne porywy i intensywne opady

Pogoda na kolejny tydzień zapowiada się dynamicznie. Od środy prognozowany jest powrót tęgiego mrozu - miejscami termometry nad ranem mogą pokazywać nawet -15 stopni. Kolejne dni zapowiadają się wietrznie i śnieżnie. Najbardziej intensywnych opadów należy spodziewać się w niedzielę.

Polska zachodnia w ciągu kolejnej doby pozostanie pod wpływem niżu Doreen znad Morza Północnego, w strefie frontu. Pozostała część kraju dostanie się w zasięg zimnego wyżu znad Skandynawii. Masy powietrza polarnego zaczynają być od wschodu wypierane przez surowsze masy powietrza arktycznego.

Jak pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, mroźny i pogodny wyż znad Skandynawii będzie w kolejnych dniach przemieszczał się na południe, by we wtorek ulokować swe centrum nad Polską. Jednak w piątek kraj dostanie się pod wpływ potężnego wiru powietrza znad Oceanu Arktycznego. Ten silny, sztormowy wir zaciągnie najpierw ciepłe masy powietrza, w których popada deszcz, a temperatura wzrośnie powyżej 0 stopni Celsjusza. W weekend zacznie jednak ściągać mroźne masy z północy. Za tydzień, we wtorek ponownie możliwy jest spadek temperatury poniżej -10 st. C.

Prognozowana temperatura w dniach 10-14.01 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek na zachodzie i południowym zachodzie kraju utrudnieniem będą słabe opady śniegu poniżej centymetra i śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej Wiatr powieje ze wschodu i północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany.

We wtorek w centrum i na południowym wschodzie okresami może słabo prószyć śnieg do 1-2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu i wschodu.

Wróci mróz

Środa zapowiada się mroźnie. Rankiem na północnym wschodzie możliwe jest nawet -15 st. C. W ciągu dnia maksymalna temperatura sięgnie od -5 st. C na Podlasiu, przez -4 st. C w centrum kraju do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Także czwartek przyniesie nam mróz. Na południowym wschodzie Polski rano temperatura może sięgać nawet -10 st. C. Potem termometry wskażą maksymalnie od -2 st. C na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Na południu kraju pojawią się niewielkie opady śniegu do 1-2 cm. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany, jedynie na zachodzie może przybierać na sile i w porywach rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.

Piątek upłynie pod znakiem deszczu lub mżawki o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Padać nie powinno jedynie na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

Prognozowane opady w dniach 10-14.01 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na Podkarpaciu i w Małopolsce prognozowane są słabe opady śniegu do 1-2 cm. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Na wschodzie może w porywach rozpędzać się do 50-60 km/h.

W niedzielę mieszkańcy wschodnich regionów mogą spodziewać się obfitych opadów śniegu do 5-10 cm. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi śnieg z deszczem, a na Pomorzu deszcz do 5-10 l/mkw. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, który będzie umiarkowany i dość silny - do 60-90 km/h. Na Wybrzeżu porywy mogą osiągać do 100 km/h.

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl