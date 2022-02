Słoneczna aura nie zostanie z nami długo, za to lutowe "gorąco" już tak. Prognoza pogody na 5 dni

Słoneczna aura nie pozwoli się sobą długo nacieszyć. Na początku kolejnego tygodnia stery w pogodzie przejmie niż, a to oznacza, że parasole znów się przydadzą. Pojawi się deszcz i deszcz ze śniegiem, wróci też porywisty wiatr. Będzie jednak ciepło, jak na tę porę roku, z temperaturą przekraczają 10 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem rozległego pogodnego wyżu Ingo z centrum przemieszczającym się znad Karpat w stronę wschodniej Ukrainy. Układ baryczny powoli zaciąga z południa ciepłe, łagodne masy powietrza polarnego, w których jednak nocami temperatura spada jeszcze poniżej 0 stopni Celsjusza. W poniedziałek jednak ponownie znajdziemy się na skraju potężnego wiru niżowego znad Oceanu Atlantyckiego, a następnego dnia od zachodu wkroczy do kraju front z opadami deszczu lub mżawki. Powróci niżowa, pochmurna i wilgotna pogoda z silnym wiatrem wiejącym z zachodu - zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Niedziela zapowiada się słonecznie. Jedynie na zachodzie, północy i w centrum kraju chwilami będzie więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach ma osiągać prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Jaka pogoda w kolejnym tygodniu

Pierwszy dzień tygodnia upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku południowo-zachodniego wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.

Na wtorek prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. W Małopolsce i na Podkarpaciu nie powinno padać, a poza tym okresami będą występować opady deszczu lub mżawki rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura sięgnie maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Środa okaże się pochmurna. Na przejaśnienia można liczyć tylko na Podkarpaciu. Okresami będą pojawiać się opady deszczu, a na Podlasiu deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo zachodni umiarkowany i dość silny wiatr - w porywach do 50-80 km/h.

Temperatura wzrośnie nawet do 12 stopni

W czwartek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe są okresowe opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać zachodni, silny wiatr, w porywach dochodząc do 70-90 km/h.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

