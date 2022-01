Kolejny niż czai się tuż za rogiem. "Diametralna zmiana pogody"

Za sprawą wiru niżowego prędkość wiatru w ciągu najbliższych dni ponownie wzrośnie. Będzie też więcej zimy w pogodzie. Pojawią się opady śniegu i napłynie arktyczne powietrze. Temperatura w weekend spadnie miejscami do -5 stopni Celsjusza.

Polska znalazła się pod wpływem wyżu z centrum przemieszczającym się znad Alp w kierunku Bałkanów. Jednak już w środę północ kraju dostanie się na skraj wiru niżowego znad Arktyki, dlatego wiatr znów będzie silny.

"Kolejnej doby nastąpi silny spadek ciśnienia, a do kraju wkroczy zimny front atmosferyczny z opadami śniegu. W czwartek diametralna zmiana pogody" - zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Jak dodaje, "z północy popłyną masy powietrza arktycznego o cechach morskich. Stąd w kolejnych dniach sporo chmur kłębiastych, opadów śniegu i mróz".

Silny wiatr i opady śniegu

W środę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju, przez 4 st. C w centrum, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na przeważającym obszarze kraju osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę, a na północy do 70 km/h.

Czwartek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu rzędu 2-5 centymetrów, a w górach do 10 cm. Tylko na południowym wschodzie kraju początkowo będą występować opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na północy i w centrum kraju do 3 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-80 km/h.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Na piątek synoptycy również prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu do 1-4 cm. Bez opadów będzie tylko na północnym zachodzie kraju. Temperatura sięgnie maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-80 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Weekend z większym mrozem

Czeka nas pochmurna sobota z rozpogodzeniami, nie zabraknie jednak także przelotnych opadów śniegu. Spadnie do 1-6 cm. Opadów synoptycy nie prognozują jedynie dla północno-zachodnich regionów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h.

W niedzielę należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na południowym wschodzie kraju może spaść do 2 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum, do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr z kierunku północno-zachodniego powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl