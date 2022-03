Następne dni marca z zimowymi akcentami. Wyże będą ściągać chłód

W ciągu najbliższych dni będą chwile ze słońcem, ale i poprószy śnieg. Temperatura w niektórych miejscach kraju wyniesie poniżej zera nie tylko nocą.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej doby Polska będzie się znajdować pod wpływem wyżu, który przemieści się znad Gotlandii w rejon Cieśnin Duńskich. W dalszym ciągu spodziewany jest napływ chłodnych i umiarkowanych wilgotnych mas powietrza z północy. Więcej wilgoci dostaje się obrzeżami układu wysokiego ciśnienia, docierając nad wschodnie i południowe regiony kraju. Tam też w nocy i w sobotę rano miejscami pojawić się mogą krótkotrwałe opady śniegu o słabym natężeniu, lokalnie możliwe są również opady deszczu ze śniegiem.

W ciągu kolejnych dni Polska będzie pozostawać w obszarze podwyższonego ciśnienia ze zmiennym zachmurzeniem, a większych opadów spodziewać się możemy w poniedziałek. Później prognozuje się ponowną rozbudowę potężnego wyżu nad Skandynawią, który w drugiej połowie tygodnia zapewni pogodną, ale chłodną aurę, gdyż zaciągnie do nas suche i mroźne powietrze z północy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Miejscami, szczególnie w północnej części kraju, wystąpią większe przejaśnienia i okresowe rozpogodzenia. Tylko na południu i częściowo na wschodzie będzie pochmurno ze słabymi opadami śniegu poniżej jednego centymetra. Termometry pokażą maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Niedziela upłynie pod znakiem dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na południu i wschodzie, przez 3 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie i północy. Północny i północno-zachodni wiatr będzie słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany.

Początek tygodnia ze słabymi opadami śniegu

W poniedziałek w południowo-wschodniej połowie kraju będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem, poniżej jednego litra wody na metr kwadratowy. Lokalnie może spaść tam również do 1 cm śniegu. Natomiast w północno-wschodniej połowie kraju prognozuje się dość pogodną aurę bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Na wtorek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Tylko w południowo-wschodniej części kraju mogą pojawić się bardzo słabe opady śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na północnym zachodzie. Północny wiatr będzie słaby na zachodzie, a na wschodzie umiarkowany.

Lekki mróz w środę

Środa zapowiada się dość pogodnie. Termometry pokażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:anw, ps

Źródło: tvnmeteo.pl