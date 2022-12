Idą obfite opady śniegu i zawieje. "Rządy obejmie wilgotna masa powietrza arktycznego"

Pogodę w tym tygodniu w Polsce zdominują układy niskiego ciśnienia. Czekają nas pochmurne dni z deszczem, wróci też śnieg. Na weekend synoptycy zapowiadają obfite opady. Na nizinach spadnie nawet do 10 centymetrów, a do tego silny wiatr będzie powodować zawieje śnieżne. Zacznie również napływać chłodniejsze powietrze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem pochmurnych układów niżowych rozciągających się od północnej Skandynawii, przez Europę Środkową, po Morze Śródziemne. W ciągu najbliższej doby kraj obejmą dwa fronty atmosferyczne w umiarkowanie ciepłym powietrzu polarnym, jednak od zachodu zacznie wciskać się zimniejsza masa powietrza znad Morza Norweskiego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Wtorek zapowiada się pochmurno. Okresami będą pojawiać się opady śniegu z deszczem i deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, po południu przechodzące w śnieg do 1-3 centymetrów na zachodzie i północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum, do 5-6 st. C na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni, tylko na wschodzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Śnieg, deszcz i miejscami lekki mróz

Co czeka nas w ciągu kolejnych dni? Polska będzie pozostawać pod wpływem niżów i napłynie chłodniejsze wilgotne powietrze polarne z północnego zachodu. Tylko w sobotę nad południowe i wschodnie regiony napłynąć ma cieplejsza masa, jednak na krótko. Później rządy obejmie wilgotna masa powietrza arktycznego - zapowiada nasza synoptyk.

Na środę prognozowana jest pochmurna aura z lokalnymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady śniegu, podczas których spadnie do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na południowym zachodzie. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

W czwartek czeka nas na ogół duże zachmurzenie. Przejaśnienia możliwe są tylko na wschodzie Polski, a w rejonie Pomorza spadnie do 1-4 cm śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w środkowych regionach, do 3 st. C na Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Piątek przyniesie pochmurną aurę. Na południu kraju będą występować okresowe opady deszczu do 5 l/mkw., a w górach spadnie do 5 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum, do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda w weekend. Śnieg i zawieje

Pochmurno będzie również w sobotę. W zachodnich regionach spadnie do 1-3 cm śniegu, a na pozostałym obszarze kraju pojawią się opady opady śniegu z deszczem i deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 4 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać zachodni i północny, słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę na południowym wschodzie kraju wystąpią obfite opady śniegu rzędu 5-10 cm, a w Karpatach do 20 cm. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. W porywach na południu będzie osiągać prędkość do 60 km/h, powodując zawieje śnieżne. Na drogach warunki będą trudne.

W poniedziałek bez opadów będzie tylko na zachodzie kraju, poza tym spadnie do 1-10 cm śniegu. Północny, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie silniejszy. W porywach rozpędzi się do 60 km/h, powodując zawieje. Na jezdniach należy spodziewać się trudnych warunków.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl